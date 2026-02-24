روسيا: لم نحقق جميع الأهداف المحددة بشأن أوكرانيا والعمل العسكري مستمر

جاء تصريح الرئاسة الروسية بعد تصريحات لزيلينسكي تحمل المعنى نفسه، في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب بين الجارتين، وأعلن الكرملين بقاء روسيا منفتحة على الحل الدبلوماسي.

الكرملين، موسكو، في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية (Getty Images)

أقرت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو لم تحقق جميع أهدافها من العملية العسكرية في أوكرانيا، وقالت في ما يتعلق باحتمال إنهاء الحرب، إن "كل شيء الآن يعتمد على تصرفات إدارة كييف".

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحافيين بالعاصمة موسكو، إن روسيا لم تصل إلى كامل أهدافها في الملف الأوكراني، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.

وأوضح قائلا، "لم يتحقق عدد من الأهداف، أهمها ضمان أمن السكان المقيمين في شرق أوكرانيا الذين يواجهون خطر الموت، وبما أننا لم نحقق جميع الأهداف، فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

وجاء التصريح الروسي بعد تصريح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين فشل في تحقيق هدفه بالسيطرة على أوكرانيا.

و شارك زيلينسكي تصريحه في خطاب بالفيديو، في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي، قال فيه "بوتين لم يحقق أهدافه. لم يكسر إرادة الأوكرانيين. لم ينتصر في هذه الحرب. لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام وضمان العدالة"، وأضاف "نريد سلاما قويا وكريما ودائما".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة، إذ قال "نواصل العمل في هذا الاتجاه، وفي جميع الأحوال ستُصان مصالح روسيا".

وأردف "جهودنا لتحقيق السلام مستمرة وموقفنا واضح ومتسق، وكل شيء الآن يعتمد على تصرفات إدارة كييف".

وفي تعليقه على ادعاءات الاستخبارات الروسية بشأن تخطيط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بقنبلة نووية، قال بيسكوف إن ذلك يشكل خطرا على نظام عدم الانتشار النووي.

وأضاف "هذا انتهاك واضح لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وسنأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار خلال مسار المفاوضات الجارية، إنها معلومات خطيرة للغاية".

وذكر بيسكوف أنه لم يتم، حتى الآن، الاتفاق على موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن تسوية الأزمة.

وانطلقت الجولة الثالثة من المحادثات، الثلاثاء الماضي، واستمرت أكثر من 4 ساعات، وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس، فيما مثل أوكرانيا وزير الدفاع، رستم عمروف، وشارك عن الجانب الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس دونالد ترامب.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية بوساطة أميركية في أبو ظبي، في 23 و24 كانون الثاني/ يناير الماضي، و4 و5 شباط/ فبراير الجاري، بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.