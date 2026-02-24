شرطة لندن تفرج بكفالة عن الوزير السابق بيتر ماندلسون على خلفية قضية إبستين

يستمر التحقيق في احتمال تسريبه معلومات حساسة خلال فترة توليه مناصب رسمية، في خطوة تأتي بعد أيام من احتجاز الأمير أندرو في إطار نفس القضية، وسط متابعة رسمية لنشر الوثائق المتعلقة بالتحقيقات قريبا.

أعلنت شرطة لندن في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إخلاء سبيل الوزير والسفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة، بعد توقيفه على خلفية مزاعم تتعلق بقضية جيفري إبستين.

وأوضح بيان الشرطة أن ماندلسون، البالغ من العمر 72 عاما، أُطلق سراحه بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات بشأن ما يشتبه بأنه مخالفات ارتكبها خلال توليه مناصب عامة، خاصة في فترة توليه منصب وزير في حكومة غوردن براون بين 2008 و2010.

وجاء توقيف ماندلسون بعد أيام من احتجاز الأمير السابق أندرو للاشتباه بتورطه في القضية نفسها.

ويُشتبه في أن أندرو الذن كان يحمل سابقا لقب أمير ودوق يورك، سرب معلومات يحتمل أن تكون سرية إلى إبستين خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.

وترك أندرو مساء الخميس بعد احتجازه ساعات عدة "على ذمة التحقيق".

وكانت شرطة لندن أعلنت في 3 شباط/فبراير فتحَ تحقيق في شأن ماندلسون بعدما أظهرت وثائق قضية إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أنه قد يكون سرب إلى جيفري إبستين معلومات بشأن البورصة قد تؤثر على الأسواق، لا سيما عندما كان وزيرا في حكومة غوردن براون بين عامي 2008 و2010.

وسبق أن فتشت الشرطة منزلين له في لندن وويلتشير.

وكان ستارمر قد عين ماندلسون سفيرا في واشنطن في ديسمبر 2024، قبل أن يعزل في سبتمبر 2025 بعد الكشف عن علاقاته بإبستين، ما أثار انتقادات لحكومته وقدم على إثرها اعتذار لضحايا إبستين، واستقال مدير مكتبه ومسؤول الإعلام لديه.

ومن المتوقع نشر أول دفعة من الوثائق المتعلقة بتعيين وإقالة ماندلسون مطلع آذار/مارس المقبل.