لبنان: إسرائيل تطلق النار قرب نقطة مستحدثة للجيش ومخاوف من استهداف بنية تحتية حيوية بتصعيد مع إيران

أعلن الجيش اللبناني أن قوة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه نقطة مراقبة جديدة في سردة – مرجعيون مع تحليق مسيّرة، مؤكدا تعزيز الموقع والاستعداد للرد. بالتوازي، حذّرت بيروت من احتمال استهداف إسرائيل، منشآت حيوية إذا تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

اتهم الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، القوات الاسرائيلية بإطلاق النار على محيط نقطة له استحدثها على الحدود في جنوب لبنان، مضيفا أنه دعا عناصره للرد على مصادر النيران في حال تكرارها.

وقال الجيش في بيان "أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض، وإطلاقها تهديدات، بهدف دفع العناصر إلى المغادرة".

وأضاف الجيش أن قيادته أصدرت "الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران".

وذكر أنه "تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - يونيفيل".

"مؤشرات بأن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد"

ويخشى لبنان من ضربات قد تشنها إسرائيل على بنيته التحتية في حال التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، كما صرّح وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي من جنيف، اليوم الثلاثاء، في وقت صعّدت إسرائيل من ضرباتها على حزب الله.

وتأتي هذه المخاوف في لبنان وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حليفة حزب الله وداعمته الرئيسية، في وقت حذّرت طهران من أنها ستردّ "بقوة" على أي هجوم أميركي مهما كان حجمه، وجددت التحذير من تصعيد إقليمي ردا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات محدودة لها.

وقال الوزير لعدّة وسائل إعلام، إن "هناك مؤشرات بأن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية إستراتيجية مثل المطار".

وأضاف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نقوم حاليا بمساع دبلوماسية، للمطالبة بعدم استهداف البنى التحتية المدنية اللبنانية، حتى في حال حصول ردّات فعل أو عمليات انتقامية".

وقُتل ثمانية عناصر من حزب الله من بينهم قيادي عسكري، الجمعة، بغارات إسرائيلية على شرق لبنان، ندّد بها الحزب.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أنهى حربا استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، تواصل الأخيرة شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية. وتتهم بين الحين والآخر مجموعات مسلحة بمحاولة تهديد أمنها، بينها حماس وحليفتها الجماعة الإسلامية.

وبعدما خرج حزب الله ضعيفا من الحرب المدمرة مع إسرائيل، أقرت الحكومة في آب/ أغسطس، خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وكلّفت الجيش بتنفيذها. لكنّ إسرائيل شكّكت في جدية الخطوات التي اتخذها الجيش، وعدّتها "غير كافية". ويعلن الحزب باستمرار رفضه التخلي عن سلاحه.

ويعتزم الجيش بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله من المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، بعدما عرضها قبل أسبوع أمام الحكومة، التي قالت إنه سيحتاج إلى أربعة أشهر قابلة للتمديد من أجل إنجازها.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في في كلمة له الشهر الماضي، إن حزبه سيكون مستهدفا بأي هجوم على إيران، مضيفا "سنختار في وقتها كيف نتصرف، تدخلا أو عدم تدخل... لكن لسنا حياديين".

وأمرت واشنطن بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت، في إجراء "مؤقت"، وفق ما قال مسؤول أميركي، الإثنين.