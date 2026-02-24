موجز أخبار العالم الثلاثاء: احتجاجات طلابية ومناورات الحرس الثوري في إيران و4 سنوات على حرب أوكرانيا

في ما يلي موجز لأبرز الأخبار حول العالم الثلاثاء، من بينها احتجاجات طلابية ومناورات للحرس الثوري وتحطم مروحية عسكرية في إيران، ومرور 4 سنوات على الحرب الروسية - الأوكرانية.

الحرب الروسية - الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للسيطرة على أوكرانيا عندما شن غزوه قبل أربع سنوات، لكنه فشل في تحقيق أهدافه في الحرب.

وحث زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على وضع جدول زمني واضح لانضمام بلاده إلى التكتل.

وقال الكرملين إن روسيا لم تحقق بعد جميع أهدافها في أوكرانيا، وستواصل القتال حتى تحقيقها.

وشكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكان إحلال السلام في مدى قصير في أوكرانيا، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه المجتمعين في كييف بمناسبة مرور أربع سنوات على الغزو الروسي.

وأظهر تحليل لبيانات معهد دراسات الحرب (ISW)، أن الجيش الروسي سيطر على مساحة أكبر من الأراضي في أوكرانيا خلال السنة الرابعة من النزاع مقارنة مع الأشهر الأربعة والعشرين السابقة.

وأسفرت ضربات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت ليلا مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، عن إصابة خمسة أشخاص، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية.

احتجاجات طلابية ومناورات الحرس الثوري وتحطم مروحية عسكرية في إيران

حذّرت الحكومة الإيرانية الطلاب من تجاوز "خطوط حمر" بعدما استأنفوا تظاهراتهم الاحتجاجية ضد السلطات خلال الأيام الأخيرة، رغم حملة القمع في كانون الثاني/ يناير.

وبدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية على طول الساحل الجنوبي للجمهورية الإسلامية قبالة الخليج، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، في وقت تكثّف الولايات المتحدة ضغوطها على طهران.

وتزامنا، وصلت حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم "جيرالد آر. فورد" إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية، في طريقها للانضمام إلى حشد عسكري واسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الإيراني في سوق للفاكهة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

منظمات دولية تلجأ للقضاء الإسرائيلي ضد حظر عملها

قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة إنسانية وإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، محذّرة من "عواقب كارثية" على المدنيين.

لبنان يخشى من هجمات إسرائيلية محتملة على بنيته التحتية

يخشى لبنان من هجمات قد تشنها إسرائيل على بنيته التحتية في حال التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، كما صرّح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي من جنيف، في وقت صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد حزب الله.

واتهم الجيش اللبناني القوات الاسرائيلية بإطلاق النار على محيط نقطة له استحدثها على الحدود في جنوب لبنان، مضيفا أنه دعا عناصره للرد على مصادر النيران في حال تكرارها.

رسوم جمركية أميركية جديدة

دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صوغ أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

قتلى جراء أمطار في البرازيل

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم وشُرِّد أكثر من 400 آخرين جراء أمطار غزيرة في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات.

تايلاند/ كمبوديا

أفاد الجيش التايلاندي بوقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الكمبودية على طول الحدود، متهما جارته بخرق الهدنة السارية منذ كانون الأول/ ديسمبر.

ولكن وزير الإعلام الكمبودي رفض تماما هذه الاتهامات.

اليابان

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض - جو على إحدى جزرها الغربية النائية قرب تايوان بحلول آذار/ مارس 2031، حسبما أعلن وزير الدفاع الياباني.

فضائح إبستين في بريطانيا

أعلنت شرطة لندن إخلاء سبيل الوزير والسفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات، وذلك بعد احتجازه على خلفية مزاعم تتعلق بقضية فضائح جيفري إبستين.

فرنسا

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نوبل بارو، السفير الأميركي لدى باريس تشارلز كوشنر بتفسيرات إثر تخلفه عن أمر باستدعائه لتوضيح تصريحاته بشأن مقتل ناشط يميني متطرف، لكنه أكد أن العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة لن تتأثر بهذه الواقعة.

كوريا الجنوبية

أعلن محامو الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أنه استأنف الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية سنة 2024.