وفد إندونيسي يناقش ترتيبات قوة استقرار دولية في غزة

أبدت إندونيسيا استعدادها لإرسال آلاف الجنود، إلى جانب مساهمات عسكرية وطبية من كازاخستان ودعم شرطي من المغرب ومشاركة تركية. كما يجري العمل على تشكيل قوة شرطة فلسطينية انتقالية بعد تقدم آلاف الفلسطينيين بطلبات للانضمام إليها.

يصل وفد إندونيسي إلى المنطقة منتصف شهر آذار/مارس المقبل، لبحث مقترح نشر "قوات استقرار دولية" في قطاع غزة، في خطوة تعكس اهتمام جاكرتا المتزايد بدور دولي في مرحلة ما بعد الحرب.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة مباحثات مع أطراف أميركية وإسرائيلية قبل دخوله قطاع غزة للمرة الأولى، بهدف مناقشة التصورات المطروحة بشأن آليات الانتشار، وطبيعة المهمة، ودور القوات الدولية في حفظ الأمن وإدارة المرحلة الانتقالية.

وتأتي هذه التحركات في ظل نقاش دولي واسع حول مستقبل غزة، بين مقترحات تتعلق بقوات متعددة الجنسيات، وأخرى تتعلق بإعادة الإعمار والإدارة المدنية، وسط تحفظات فلسطينية ومخاوف من تكريس ترتيبات أمنية تخدم مصالح الاحتلال على حساب السيادة الفلسطينية.

وقد تشكل زيارة الوفد الإندونيسي اختبارا لموقف دول جنوب شرق آسيا من ملف غزة، ولحدود التوافق الدولي حول صيغة "قوات الاستقرار"، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة في القطاع.

وفي السياق، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز إن إندونيسيا وافقت على تولي منصب نائب قائد القوة، فيما ستتولى مصر والأردن تدريب أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن خمس دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.

وأعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو استعداد بلاده لإرسال نحو 8 آلاف جندي أو أكثر، فيما أكد رئيس كازاخستان نشر وحدات عسكرية وطبية، وأعرب وزير الخارجية المغربي عن استعداد بلاده لإرسال ضباط شرطة، وأكد وزير الخارجية التركي مساهمة أنقرة في القوة.

من جهته، أوضح الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أن نحو 2000 فلسطيني تقدموا بطلبات للانضمام إلى قوة شرطة فلسطينية انتقالية، مع بدء عمليات التجنيد في القطاع.