"لأسباب أمنية": إجراءات صينية ضد شركات يابانية

أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض قيود على نحو 20 شركة يابانية، ووضع نحو 20 أخرى "تحت المراقبة"، لكبح مشاريع إعادة التسلّح والطموحات النووية اليابانية، عقب تهديدات يابانية برد عسكري حال نشوب حرب بين الصين وتايوان.

أدرجت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، نحو 40 شركة وكيانا يابانيا على لائحة مراقبة للصادرات، وذلك لمخاوف متعلقة بالأمن القومي، بسبب الصلات العسكرية لهذه الشركات.

وفرضت الوزارة قيودا على الصادرات لنحو 20 كيانا، بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وأضافت الوزارة 20 كيانا يابانيا آخر، من بينها شركة سوبارو، إلى "قائمة مراقبة" تتطلب تدقيقا أكثر صرامة بالصادرات الموجهة إليها من "السلع ذات الاستخدام المزدوج".

وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح مشاريع "إعادة التسلح"، و"الطموحات النووية" اليابانية، مشيرا إلى أنها إجراءات "مشروعة ومعقولة وقانونية تماما".

وأكد البيان، أن الإجراءات تستهدف "عددا محدودا فقط من الكيانات اليابانية... والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان"، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالكيانات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون "لا داعي للقلق".

ويمكن للشركات التقدم بطلب لإزالة أسمائها من "قائمة المراقبة"، إذا تعاونت مع بكين في عملية التحقق من شروط التصدير.

وصعّدت الصين ضغوطها منذ أن لوحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بالرد عسكريا على أي هجوم صيني يستهدف تايوان.

وكانت بكين قد أعلنت، الشهر الماضي، حظرا واسع النطاق على تصدير السلع "ذات الاستخدام المزدوج"، التي يُحتمل استخدامها عسكريا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصدرَين صينيين، أن بكين بدأت منذ ذلك الحين بتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة، والباهظة الثمن إلى الشركات اليابانية.

وكانت اليابان قد اتهمت الصين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بمحاولة "تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه" في المناطق البحرية التي تتنازع السيادة عليها مع الدول المجاورة، في تصريح لرئيسة الوزراء، تاكايشي.