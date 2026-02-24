55 قتيلا بالمكسيك إثر أعمال عنف بعد اغتيال زعيم عصابة مخدرات

شهدت المكسيك موجة عنف واسعة بعد اغتيال زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المعروف باسم "إل منتشو"، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين قامت السلطات بإغلاق طرق رئيسية مؤقتا.

قتل 55 شخصا، بينهم 25 من عناصر الأمن، جراء أعمال عنف شهدتها المكسيك بعد مقتل زعيم إحدى أخطر عصابات المخدرات، الملقب بـ"إل منتشو"، خلال عملية نفذتها قوات الأمن الفيدرالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح وزير الأمن عمر غارسيا حرفوش، أن العنف اندلع في 16 ولاية عقب الإعلان عن مقتل إل منتشو، مشيرًا إلى أن عصابات المخدرات شنت هجمات أسفرت عن مقتل 25 عنصرا من قوات الأمن، فيما تم "تحييد" 30 من عناصر العصابة.

وأغلقت السلطات 85 طريقا في 11 ولاية كإجراء احترازي، قبل استعادة حركة المرور على الطرق الرئيسية بفضل انتشار القوات الأمنية.

وقد نقل جثمان إل منتشو، الذي قتل خلال عملية عسكرية نفذها الجيش في بلدة تابالبا جنوب مدينة غوادالاخارا، إلى معهد الطب الشرعي في العاصمة مكسيكو وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأصيب إل منتشو، زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد"، في بلدة تابالبا الواقعة نحو 130 كيلومترا جنوب مدينة غوادالاخارا، وتوفي الأحد أثناء نقله جوا إلى العاصمة مكسيكو سيتي.

من المقرر أن تستضيف مدينة غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو، أربع مباريات من كأس العالم المقررة في حزيران/يونيو المقبل على ملعب أكرون الذي يتسع لـ48 ألف متفرج.

كما سيستضيف الملعب نفسه منافسات الملحق العالمي المؤهل للمونديال بين 26 و28 آذار/مارس، والتي ستجمع فرق كاليدونيا الجديدة وجامايكا والكونغو الديمقراطية.