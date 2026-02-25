ألمانيا تتسلم غواصة مسيّرة إسرائيليّة

تسلّمت البحرية الألمانية غواصة مسيّرة إسرائيلية الصنع من طراز "الحوت الأزرق" مخصصة للاستطلاع وكشف التهديدات الهجينة، بعد اختبارها في بحر البلطيق، في إطار تعزيز التعاون الأمني بين برلين وتل أبيب.

أعلنت البحرية الألمانية، الأربعاء، أنها تسلمت غواصة مسيّرة من طراز "الحوت الأزرق" (بلو وايل) إسرائيلية الصنع، مخصصة للاستطلاع والكشف عن "التهديدات الهجينة في البحر".

وقالت البحرية في بيان، إن الغواصة التي طورتها شركة "صناعات الفضاء الإسرائيلية"، بالتعاون مع شركة "تيسن كروب للنظم البحرية" الألمانية، وصلت إلى ميناء إكرنفورده في شمال البلاد.

وذكر الجيش أن "الحوت الأزرق" هي "أكبر المركبات البحرية غير المأهولة تحت الماء وأكثرها تطورا حتى الآن".

الغواصة الإسرائيلية (موقع "صناعات الفضاء الإسرائيلية")

وأضاف الجيش أنه تم اختبار الغواصة المسيّرة في بحر البلطيق، وهو بؤرة توتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب مع أوكرانيا عام 2022.

يتهم خبراء عسكريون وقادة أوروبيون روسيا بشنّ "حرب هجينة" في المنطقة الإستراتيجية، من خلال خروقات للمجال الجوي وعمليات تخريب مفترضة لكابلات بحرية.

وقالت شركة "تيسن كروب للنظم البحرية" إن "الحوت الأزرق" قادرة على "إجراء عمليات استطلاع، ورصد الأهداف فوق وتحت سطح البحر، وجمع المعلومات الصوتية، وتحديد مواقع الألغام في قاع البحر".

وعزّزت إسرائيل وألمانيا تعاونهما الأمني في الأشهر الأخيرة، وأبرمتا في كانون الثاني/ يناير، اتفاقا أمنيا لتوسيع العمل المشترك في مجال "مكافحة الإرهاب" والأمن السيبراني.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، صادقت ألمانيا على توسيع بقيمة 3,1 مليار دولار لعقد مخصص لشراء نظام الأمن المضاد للصواريخ البالستية "آرو 3"، وهو نظام إسرائيلي الصنع تم تطويره بدعم من الولايات المتحدة.