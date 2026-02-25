المكسيك: رئيس "فيفا" والحكومة يطمئنان بشأن كأس العالم المرتقب و"هوندا" تعلّق أعمالها في البلاد

أعرب إنفانتينو عن اطمئنانه رغم أعمال العنف الأخيرة التي تلت مقتل زعيم عصابة مخدرات، والتي حصدت عشرات الأرواح، وقدمت رئيسة المكسيك ضمانات بشأن سلامة المشجعين في كأس العالم، فيما وقفت "هوندا" إنتاجها لفترة غير محدودة.

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، الثلاثاء، أنه مطمئن إزاء استضافة المكسيك لبعض مباريات كأس العالم 2026، بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، وذلك عقب موجة العنف التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل أحد كبار زعماء المخدرات، وقدمت رئيسة المكسيك ضمانات كاملة لسلامة المشجعين خلال كأس العالم، فيما علّقت شركة "هوندا" أعمالها في المكسيك حتى إشعار آخر.

وتشهد المكسيك، منذ الأحد، أحداث عنف وشغب بعد مقتل زعيم عصابة المخدرات، نيميسو أوسيغيرا، المعروف بـ: "إل مينتشو"، بعمل عسكري. وشملت أعمال العنف قتل العشرات، وإحراق سيارات، وإغلاق طرق، في أعمال انتقامية نفّذها أعضاء عصابته.

رئيس "فيفا" يطمئن الجماهير بشأن كأس العالم في المكسيك

لكنّ رئيس "فيفا" سعى لطمأنة الجمهور، قبل أقل من أربعة أشهر من انطلاق كأس العالم المقررة بين 11 حزيران/ يونيو، و19 تموز/ يوليو.

وقال إنفانتينو بشأن المستجدات، إنه "هادئ جدا"، مؤكدا أن "كل شيء يسير على ما يرام، وسيكون كل شيء رائعا".

وأضاف، "لدينا ثقة كاملة في المكسيك ورئيستها (كلوديا شينباوم)"، كاشفا أنه "على اتصال دائم" مع السلطات المحلية ويتابع الوضع.

وهذه التصريحات الأولى لإنفانتينو منذ اندلاع أعمال العنف في مناطق واسعة من المكسيك، من بينها مدينة غوادالاخارا، المقرر أن تستضيف أربع مباريات في مونديال 2026.

وبسبب الأوضاع الحرجة، علّقت السلطات 4 مباريات كرة قدم في غوادالاخارا وولاية كيريتارو الوسطى، كما ألغى الاتحاد المكسيكي مباراة ودية بين المكسيك وأيسلندا، كانت مقررة الأربعاء في ملعب "كوريجيدورا" بمدينة كويريتارو، استعدادا لمونديال 2026.

المكسيك تقدم "ضمانات كاملة" لسلامة المشجعين خلال كأس العالم

وخلال العملية العسكرية للقبض على زعيم عصابة المخدرات، وما تلاها من أعمال انتقامية من جانب عصابته، قُتل 25 عنصرا من الحرس الوطني، بالإضافة إلى ضابط أمن ومدّعٍ عام ومدني، إلى جانب 46 مشتبها بانتمائهم إلى المنظمة الإجرامية، فيما نشر الجيش نحو 10 آلاف جندي لاستعادة النظام.

وأفادت رئيسة المكسيك، شينباوم، الثلاثاء، بأن بلادها تُقدم "ضمانات كاملة" لسلامة المشجعين خلال مباريات كأس العالم.

وشددت شينباوم على أنه "لا يوجد أي خطر" يهدد المشجعين الذين سيزورون غوادالاخارا، في حزيران/ يونيو، لحضور أربع مباريات ضمن النهائيات العالمية، مؤكدة أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان أمن الزائرين وسلامتهم.

وبالإضافة إلى المباريات الأربع التي تتضمن لقاء الأوروغواي وإسبانيا في دور المجموعات، فإنه من المقرر أن تستضيف غوادالاخارا، ومدينة مونتيري، مباريات الملحق الدولي الذي يتأهل منه منتخبان إلى النهائيات، في آذار/ مارس.

ولم تسجل أي حوادث عنف في مكسيكو سيتي ومونتيري، المدينتين المكسيكيتين الأخريين المضيفتين لكأس العالم.

وفي سياق الوضع الحساس في المكسيك، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم شكوكه بشأن خوض منتخب بلاده مباراة ودية في مكسيكو سيتي في آذار/ مارس، وفقا لبيان رسمي.

ومن جانب المنتخب المكسيكي، أبدى مدرب المنتخب، خافيير أغيري، اطمئنانه قائلا في مؤتمر صحافي "كل شيء يسير وفقا للخطة"، في ما يتعلق بسير المباراة بسلاسة.

وفي الأثناء، أُجّلت مباراتان، كان مزمعا إقامتهما الأحد، في ولايتَي خاليسكو وكيريتارو الواقعتين في وسط المكسيك.

العودة إلى الوضع الطبيعي

كان نيميسيو أوسيغيرا، البالغ من العمر 59 عاما، أكثر تجار المخدرات المطلوبين لدى السلطات الأميركية، التي رصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وأدى مقتله إلى موجة عنف في 20 ولاية من أصل 32 في البلاد، لا سيّما في مدن ولاية خاليسكو، مثل بويرتو فالارتا، وهي مدينة ساحلية شهيرة على المحيط الهادئ يرتادها الكنديون والأميركيون.

وطمأنت شينباوم الناس، الثلاثاء، بأن الوضع "يعود تدريجيا إلى طبيعته"، وبأن مطاري بويرتو فالارتا، وغوادالاخارا يعملان بسلاسة بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

هوندا توقف الإنتاج

ورغم إعلان حكومة ولاية خاليسكو استئناف النشاط الاقتصادي، الثلاثاء، مع التوجه لإعادة فتح المدارس الأربعاء، علّقت شركة "هوندا" للسيارات أعمالها في غوادالاخارا، الإثنين، لفترة غير محددة، ووصف ناطق باسم الشركة اليابانية هذا الإجراء بأنه "احترازي".

وتضم المكسيك مصانع العديد من شركات صناعة السيارات، مثل "فورد" و"جنرال موتورز" و"بي أم دبليو" و"أودي"، وهو قطاع يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.