ترامب: جيشنا الأقوى ولن نسمح لإيران بتطوير برنامجها النووي

تحدث ترامب عن عمليات عسكرية اعتبرها ناجحة، وعن تعاون مع القيادة الجديدة في فنزويلا لتحقيق مكاسب مشتركة، كما أكد سعي بلاده لإنهاء النزاعات الدولية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم، محذرا من أن أي دولة تشكك في عزيمة واشنطن ستواجه قوة لا تقهر، معربا عن أمله في عدم الاضطرار لاستخدامها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، الأربعاء، تحدث ترامب عن عمليات عسكرية وصفها بالناجحة، مشيرا إلى عملية نفذتها القوات الأميركية في فنزويلا مطلع العام الجاري واعتبرها إنجازًا عسكريًا كبيرًا عزز أمن الولايات المتحدة وفتح آفاقا جديدة للشعب الفنزويلي.

وأوضح أن الحملة العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ ساهمت في وقف دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى بلاده، كما أكد التعاون مع القيادة الجديدة في فنزويلا والعمل على تحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة.

وقال الرئيس الأميركي إنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.

واتهم إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.

وقال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد "نحن في مفاوضات معهم، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: لن نمتلك ابدا سلاحا نوويا".

وأضاف "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي".

وفي الشأن الدولي، قال ترامب إنه أنهى عدة حروب خلال الأشهر الأولى من ولايته، مؤكدا التزامه بالسعي لتحقيق السلام، كما أشار إلى جهود بلاده المكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب: أميركا أصبحت أقوى وأغنى ونحقق تحولا تاريخيا

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة عادت أقوى وأغنى من أي وقت مضى، مؤكدا أن إدارته حققت تحولا تاريخيا خلال عام واحد من توليها السلطة.

وانتقد قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، معتبرا أنها وفرت مئات المليارات وقد تحل محل ضرائب الدخل مستقبلًا.

وفي الشأن الاقتصادي، اتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتسبب في ارتفاع التضخم، متعهدا بخفض أسعار الأدوية وتحسين نظام الرعاية الصحية عبر توجيه التمويل مباشرة للمواطنين.

أمنيا، أكد ترامب أن الحدود أصبحت آمنة وأن تدفق المهاجرين غير النظاميين ومخدر الفنتانيل انخفض بشكل كبير، مشيرًا إلى تراجع قياسي في معدلات الجريمة.

وفي ملف الطاقة والاستثمار، أعلن ارتفاع الإنتاج النفطي وشراكة جديدة مع فنزويلا، إلى جانب التزامات استثمارية ضخمة من دول العالم، كما تحدث عن إطلاق حملة لمكافحة الفساد وإقرار أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ البلاد.

يذكر أن الرئيس الجمهوري حطم رقمه القياسي لخطاب رئاسي امام الكونغرس البالغ ساعة و40 دقيقة الذي سجله في آذار/مارس الماضي عندما ألقى خطابا سنويا لا علاقة له بحالة الاتحاد.