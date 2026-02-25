عشية استئناف المفاوضات: عراقجي إلى جنيف وأستراليا تطلب من دبلوماسييها مغادرة إسرائيل

تعقد الخميس جولة ثالثة من المفاوضات الأميركية - الإيرانية في جنيف، وقد غادر عراقجي طهران فيما حثت أستراليا دبلوماسييها على مغادرة إسرائيل ولبنان، وتدرس تركيا التدابير المحتملة لاندلاع صراع بالمنطقة.

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي طهران، الأربعاء، متجها إلى جنيف، عشية جولة جديدة من المباحثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عشية المفاوضات، إنه "نرى آفاقا إيجابية قبل المحادثات مع الولايات المتحدة"، معربا عن أمله في أن يتمكن عراقجي غدا من التوصل لاتفاق مع أميركا يخرج البلاد من حالة اللاسلم واللاحرب.

وستكون جولة الخميس، الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من شباط/فبراير، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

خريطة تفاعلية: انتشار القوات الأميركية في المنطقة

وهددت إيران بضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم، إلا أن وزير الخارجية الإيراني ذكر الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات "ممكنا" إذا ما أُعطيت الأولوية للدبلوماسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، إن برلين تتوقع من إيران اغتنام الفرصة والمشاركة بشكل بناء في المحادثات النووية الخميس.

أستراليا تحث دبلوماسييها على مغادرة إسرائيل ولبنان

حثت أستراليا دبلوماسييها المتواجدين في إسرائيل على مغادرة البلاد، وذلك عشية استئناف المفاوضات بين أميركا وإيران والمقرر لها في جنيف الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة. ولفتت الحكومة عبر منصة "إكس" إلى أنها عرضت خيار المغادرة الطوعية لأسر الدبلوماسيين في الإمارات والأردن وقطر.

وذكرت أن الحكومة الأسترالية تواصل نصح مواطنيها في إسرائيل ولبنان بالمغادرة بينما لا تزال خيارات (رحلات الطيران) التجارية متاحة.

تركيا تدرس إجراءات للهجوم المحتمل على جارتها إيران

إلى ذلك، صرح مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء، بأن تركيا تقيم جميع جوانب التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها في حالة نشوب صراع بين جارتها إيران والولايات المتحدة.

وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشترك في حدود مع إيران من الشرق، إنها تعارض أي تدخل عسكري في طهران ولا تريد زعزعة الاستقرار في المنطقة. وتجري أنقرة اتصالات مع الجانبين لتهدئة التوتر ودعت إلى حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "بطبيعة الحال، يتم تقييم جميع جوانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة حدوث تطورات سلبية".

وتابع "ندرس جميع التصورات، ويجري العمل على الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان سلامة مواطنينا"، وأضاف أن أي خطوات من شأنها "انتهاك سيادة إيران مستبعدة".

ولم يقدم المصدر تفاصيل عن الإجراءات التي تدرسها تركيا.

وفي وقت سابق، نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية تقارير إعلامية تفيد بأن تركيا تخطط لدخول الأراضي الإيرانية لوقف تدفق محتمل للاجئين.