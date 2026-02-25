قتلى بهجوم أوكراني على غرب روسيا ولقاء بين مبعوث كييف وويتكوف الخميس

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجوم أوكرانيا على منطقة غربي روسيا، فيما يلتقي المفاوض الأوكراني المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جنيف الخميس قبل استئناف المفاوضات بين البلدين المتحاربين في آذار/ مارس.

أسفر هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في منطقة سمولينسك في غرب روسيا، الأربعاء، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فاسيلي أنوخين.

وقال أنوخين في مقطع فيديو عبر تطبيق "تلغرام": "توفي أربعة موظفين في الشركة"، مشيرا إلى أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا.

وأشار إلى أن هذا الهجوم استهدف شركة تقع في مدينة دوروغوبوج وتقوم، بحسب موقعها الإلكتروني، بتصنيع "الأسمدة والمنتجات الصناعية".

ويلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف، الخميس، في جنيف المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في آذار/ مارس، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هذا الاجتماع يرمي إلى "تحضير لقاء ثلاثي مع روسيا" يُتوقع عقده "مطلع آذار/مارس" لمحاولة إيجاد حل للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت المتحدثة باسم عمروف إلى أن اللقاء الأوكراني الأميركي سيُعقد في جنيف.

وكانت هذه المدينة قد استضافت في منتصف شباط/ فبراير جولة سابقة من المحادثات بين الأوكرانيين والروس بوساطة أميركية، من دون أن تسفر عن نتائج ملموسة.

وتضغط واشنطن من أجل وضع حد للحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، والتي تحولت منذ ذلك الحين إلى أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة مئات آلاف القتلى ودمارا واسعا، خصوصا في شرق البلاد وجنوبها.

وأوضح زيلينسكي، أن محادثات الخميس ستتناول أيضا خطة "إنعاش" اقتصادي لأوكرانيا التي أنهكتها أربع سنوات من الحرب، إضافة إلى التحضير لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بين كييف وموسكو.

وتُعدّ عمليات تبادل الأسرى، منذ بدء الغزو الروسي الواسع النطاق، من بين النتائج الملموسة القليلة للاتصالات بين البلدين المتحاربين.

وقال ويتكوف، الثلاثاء، عبر مداخلة مصوّرة خلال مؤتمر في كييف إن اللقاء الأوكراني-الأميركي الخميس يهدف إلى "استكشاف مسارات مختلفة يمكن أن تفضي إلى اتفاق سلام".

غير أن المفاوضات، المستندة إلى خطة أميركية كُشف عنها أواخر العام 2025، لا تزال متعثرة، لا سيما بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة دونيتسك، وهو ما ترفضه كييف.