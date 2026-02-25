موجز أنباء العالم الأربعاء: ترامب يتهم إيران نوويا وفرار جماعي من مخيم الهول بسورية وعقوبات بالسودان

اتهم ترامب إيران بتطوير صواريخ وإحياء برنامجها النووي، ملوّحًا بالقوة، فيما نفت طهران وتوجّه عراقجي إلى جنيف. وأقرت دمشق بفرار من مخيم الهول، وقُتل أربعة بهجوم أوكراني في روسيا، وفرضت عقوبات أممية على قادة بالدعم السريع.

تصدّرت التوترات بين واشنطن وطهران المشهد الدولي، بعدما اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران، بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وإعادة بناء برنامجها النووي، ملوّحًا بخيار القوة رغم تفضيله المسار الدبلوماسي، فيما سارعت طهران إلى نفي الاتهامات ووصفتها بـ"الأكاذيب الكبرى"، تزامنًا مع توجه وزير خارجيتها عباس عراقجي إلى جنيف عشية جولة مباحثات جديدة.

وفي موازاة هذا التصعيد، تتسارع تطورات ميدانية وسياسية من أوكرانيا وروسيا إلى السودان وسوريا، وصولًا إلى تحركات دبلوماسية واقتصادية في بكين ونيويورك.

إيران والولايات المتحدة

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، زاعما أيضا أنها تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي الذي استُهدف بضربات أميركية العام الماضي.

وقال ترامب إنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.

وفي طهران، سارعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إلى رفض ما وصفتها بأنها "أكاذيب كبرى" أميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي: "كل ما يدّعونه بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات كانون الثاني/ يناير، ليس إلا تكرارا لأكاذيب كبرى".

وبالتوازي، غادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي طهران، الأربعاء، متجها إلى جنيف، عشية جولة جديدة من المباحثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

خطاب ترامب المطوّل

ألقى الرئيس الأميركي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، خطابا مطولا في مبنى الكابيتول أشاد بحصيلة عمله في السنة الماضية، من دون أن يعلن عن أي قرار كبير، أو يُظهر أي تغيير في مقاربته للمسائل التي تثير اعتراضا متزايدا بين الأميركيين، بحسب ما تُظهر استطلاعات الرأي.

وانتقد ترامب إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية العالمية، واصفا القرار بأنه "مؤسف جدا".

سورية

أقرّت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، بحدوث حالات فرار جماعي من مخيم الهول، الذي كان يؤوي عائلات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم أجانب، بعيد انسحاب القوات الكردية التي كانت تتولى إدارته.

وأعلنت السلطات السورية قبل أيّام إغلاق المخيم الواقع في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية، بعد إخلائه من آخر قاطنيه، الذين باشرت الأسبوع الماضي نقلهم إلى مخيم في حلب في الشمال.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، انسحبت من المخيم "بشكل مفاجئ وغير منسق ودون أي إخطار مسبق للوزارة، أو لشركائنا في التحالف الدولي"، مضيفا أن "تم هذا الانسحاب قبل وصول الجيش بوقت فاق ست ساعات".

وقال "عند وصول فرقنا المختصة، تبيّن حدوث حالات هروب جماعي نتيجة فتح المخيم بصورة عشوائية"، مضيفا أن بعض عناصر الحراسة أخلوا مواقعهم مع أسلحتهم، بينما أزيلت "حواجز داخلية ضمن المخيم، ما أدى الى حالة من الفوضى"، قبل أن تتدخل قوات الأمن السورية لضبط الوضع.

وذكر أنه بعد دخول الموقع ظهر "أن هناك تباينا بين العدد المشاع والواقع على الأرض"، موضحا أن السلطات بصدد إجراء إحصاء لعدد سكان المخيم وستعلن الأرقام قريبا.

روسيا وأوكرانيا

أسفر هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في منطقة سمولينسك في غرب روسيا، الأربعاء، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة عشرة آخرين، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، فاسيلي أنوخين.

يلتقي المفاوض الأوكراني، رستم عمروف، الخميس، في جنيف المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في آذار/ مارس، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

بكين وبرلين

كشف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن بكين تعتزم شراء ما يصل إلى 120 طائرة إضافية من عملاق الطيران الأوروبي "إيرباص"، وذلك عقب اجتماعه بالرئيس الصيني، شي جينبينغ، في بكين، الأربعاء.

ودعا في اليوم الأوّل من زيارته بكين إلى تعاون أكثر "إنصافا" مع الصين، أكبر شركاء برلين التجاريين، التي بات ينظر إليها كمنافس خطر للمصنّعين الألمان، فيما أعرب الرئيس الصيني عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى "مستويات جديدة".

إسرائيل وقتل الصحافيين

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، أن 129 صحافيا وعاملا في وسائل الإعلام قُتلوا حول العالم في العام 2025، في حصيلة قياسية جديدة، محمّلة إسرائيل مسؤولية نحو ثلثي هذه الوفيات.

العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية الأربعاء إغلاق مطار بغداد الدولي، مؤقتا، بسبب "خلل فني طارئ"، نافية تقارير أشارت إلى وجود تهديد أمني.

تركيا

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية التركية، الأربعاء، في غرب تركيا، ما أسفر عن مقتل قائدها، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع.

مودي يصل إسرائيل

وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.

وترمي الزيارة إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والدفاع، رغم انتقادات صادرة في نيودلهي لهذا التقارب بين البلدين.

الأمم المتحدة

أعلن مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع في السودان، على خلفية انتهاكات ارتُكبت خلال سيطرتها في تشرين الأول/ أكتوبر على مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

الفاتيكان

أعلن الفاتيكان، سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا لاوون الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة إفريقية، تشمل أربع دول منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

كولومبو

أوقفت الشرطة السريلانكية، الأربعاء، رئيسا سابقا لجهاز المخابرات بتهمة "التواطؤ" في تفجيرات عيد الفصح عام 2019، التي أسفرت عن مقتل 279 شخصا في أسوأ اعتداءات ضد المدنيين في تاريخ البلاد.

كوريا الجنوبية

أعربت القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، عن أسفها لتأخرها في إبلاغ سيول بشأن مناورة أميركية للقوات الجوية في البحر الأصفر، أشارت تقارير إعلامية إلى أنها أدت إلى مواجهة مع طائرات صينية مؤخرا.

بورما

أودت غارة جوية نفذتها قوات المجلس العسكري الحاكم في بورما على سوق في إحدى قرى غرب البلاد، بما لا يقل عن 17 شخصا، وفق ما أفادت منظمتان محليتان، الأربعاء.

بنما

أكدت السلطات البنمية، أمس الثلاثاء، أن وضع يدها على ميناءين يقعان على قناة بنما كانت تُديرهما مجموعة "سي كيه هاتشيسون" التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، لم يؤثر على التجارة العالمية.

طوكيو

أثارت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، جدلا إثر تقديمها هدايا لنواب من حزبها في أعقاب الفوز الساحق المسجّل في الانتخابات التشريعية في مطلع شباط/ فبراير.

طوكيو

اعتقلت السلطات الإيرانية رئيس مكتب طهران في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي)، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء.