واشنطن تصعّد ضد طهران: عقوبات تطال عشرات الأفراد والكيانات والسفن

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، فيما يعلن البنتاغون السيطرة على ناقلة ثالثة في المحيط الهندي، بالتزامن مع تهديدات ترامب وترقب جولة مفاوضات في جنيف.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، طاولت أفرادًا وكيانات وناقلات نفط، بعد ساعات من عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حججه بشأن احتمال شن هجوم عسكري على طهران في خطاب ألقاه أمام الكونغرس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إدراج أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة على قوائم العقوبات، بزعم مساهمتهم في بيع النفط الإيراني "بشكل غير مشروع"، ودعم إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.

وقالت الوزارة إن الإجراءات استهدفت أيضًا شبكات تمكّن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من الحصول على المواد الأولية والآلات اللازمة لتطوير الصواريخ الباليستية وأنظمة تسليح أخرى.

وفي تطور متصل، أعلن البنتاغون، مساء الثلاثاء، أن القوات الأميركية سيطرت على ناقلة نفط ثالثة في المحيط الهندي منذ بداية الشهر، بعد ما وصفه بانتهاكها الحظر الذي فرضه ترامب على السفن الخاضعة لعقوبات.

وقال البنتاغون في منشور على منصة "إكس"، أرفق بمقطع فيديو يظهر إنزالًا لجنود أميركيين من مروحيات على متن ناقلة تحمل اسم "بيرثا": "من الكاريبي إلى المحيط الهندي، تعقبناها وأوقفناها".

وأضاف أن السفينة "كانت تعمل في تحدٍ للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة الكاريبي، وحاولت الإفلات".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها "ستحرم الجهات الفاعلة غير الشرعية ووكلاءها من حرية المناورة في المجال البحري".

وهذه ثالث ناقلة تعترضها القوات الأميركية في المحيط الهندي منذ مطلع الشهر، والعاشرة منذ أن أمر ترامب في كانون الأول/ديسمبر بفرض ما وصفه بـ"حصار" على السفن الخاضعة لعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.

غير أن الناقلات التي جرى احتجازها في الأشهر الأخيرة تبقى محدودة مقارنة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي ينشط عالميًا للالتفاف على العقوبات، والذي يقدّر مسؤول في خفر السواحل الأميركي أنه يضم نحو 800 سفينة.

في السياق نفسه، رحّب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بجولة المفاوضات المقررة غدًا الخميس في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال فاديفول، خلال مؤتمر صحافي في برلين عقب لقائه نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، إن "كل محاولة دبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري هي محاولة صحيحة وضرورية وتحظى بدعم الحكومة الألمانية".

وأضاف أن الهدف يتمثل في منع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي "نظام الملالي"، ووقف برنامج الصواريخ الباليستية، والحد من السياسات الإقليمية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه يأمل أن "تُكلل مفاوضات جنيف بالنجاح".

من جانبه، شدد بريفو على ضرورة منع إيران من مواصلة ما وصفه بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة "صحيحة" عندما أدرج الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم "الإرهاب"، على خلفية تعامله مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، مع تعزيز الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة، حيث تنتشر حاملتا الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" و"يو إس إس أبراهام لينكولن".

وكان ترامب قد لوّح بإمكانية شن هجوم عسكري في حال فشل المفاوضات المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني.