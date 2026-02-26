استئناف المحادثات النووية بين أميركا وإيران في جنيف وسط تهديدات عسكرية

تسعى واشنطن إلى انتزاع التزامات واضحة تحد من الأنشطة النووية الإيرانية، فيما تطالب طهران برفع العقوبات والاعتراف بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة في حال تعثر المسار الدبلوماسي.

تستضيف مدينة جنيف، الخميس، جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، في محاولة لتسوية النزاع المستمر منذ عقود بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتفادي تصعيد عسكري محتمل في ظل تعزيزات أميركية واسعة في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان البلدان قد استأنفا هذا الشهر مفاوضاتهما على أمل إنهاء أزمة طويلة تتعلق بالبرنامج النووي لطهران، الذي تعتقد واشنطن ودول غربية أخرى وإسرائيل أنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

وبحسب مسؤول أميركي، سيشارك المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المحادثات غير المباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي هذه الجولة عقب اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي بوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال خطاب أمام الكونغرس أنه يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه شدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محددا مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق، ومحذرا من “عواقب وخيمة” في حال الفشل.

كما صرح نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، بأن الولايات المتحدة رصدت مؤشرات على محاولة إيران إعادة بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية العام الماضي، مؤكدا أن المبدأ الأميركي واضح ويتمثل في منع طهران من حيازة سلاح نووي.

في المقابل، أكد عراقجي أن بلاده تسعى إلى اتفاق “عادل وسريع”، لكنه شدد على أن إيران لن تتخلى عن حقها في التكنولوجيا النووية السلمية، معتبرًا أن الاتفاق ممكن إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية.

بدوره، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تفاؤلا حذرا بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية من الجولة الحالية، مشيرا إلى أن طهران تسعى، بتوجيه من المرشد الأعلى، إلى الخروج من حالة “اللا حرب واللا سلام”.

وتشير تقارير إلى أن إيران عرضت تنازلات جديدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين، لا سيما بشأن آلية وتوقيت تخفيف العقوبات الأميركية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المرشد الإيراني علي خامنئي ضغوطا داخلية متزايدة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات، وتجدد الاحتجاجات في البلاد، ما يزيد من حساسية المرحلة السياسية التي تمر بها إيران.