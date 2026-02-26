أفغانستان تعلن بدء "هجمات مكثفة" على باكستان والسيطرة على 15 نقطة عسكرية

أعلن الجيش الأفغاني شنّ هجمات مكثفة على مواقع باكستانية ردا على ضربات إسلام آباد الجوية، وسط تصاعد التوتر الحدودي. وفي باكستان، قُتل 19 شخصا بينهم 15 شرطيا بهجمات مسلحة في خيبر بختونخوا، مع استمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين.

أطلق الجيش الأفغاني "هجمات مكثفة" على باكستان المجاورة، اليوم الخميس، وفق ما أفاد متحدث عسكري، بعد أيام من شنّ إسلام آباد ضربات دامية على أفغانستان.

وقالت الحكومة الأفغانية: أطلقنا عمليات هجومية ضد مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود، ردا على غارات جوية".

وأكدت الحكومة الأفغانية، "سيطرة الجيش على 15 نقطة عسكرية باكستانية على الحدود".

وقال الناطق باسم الجيش في شرق أفغانستان، وحيد الله محمدي في كلمة مصورة، إنه "ردا على الغارات الجوية التي شنتها باكستان على ننكرهار وباكتيا... بدأت قوات الحدود... في المنطقة الشرقية، هجمات مكثفة على مواقع باكستانية".

19 قتيلا بهجمات لمسلحين في باكستان على الحدود مع أفغانستان

وفي سياق ذي صلة، أسفرت سلسلة من الهجمات نفّذتها مجموعات مسلّحة في شمال غرب باكستان في اليومين الماضيين عن مقتل 19 شخصا من شرطيين ومدنيين، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة، في أحدث موجة من العنف تهزّ هذه المنطقة الحدودية غير المستقرّة.

وأتت هذه الهجمات بعد بضعة أيّام من تبادل إطلاق نار بين القوّات الأفغانية والباكستانية على طول الحدود غير المضبوطة بين البلدين، حمّل كلّ طرف الآخر المسؤولية عنه.

وقال مسؤول كبير في الشرطة، إنه "خلال الساعات الـ48 الماضية، قتل 15 عنصرا من قوّات الشرطة و4 مدنيين في أعمال إرهابية في مناطق مختلفة من خيبر بختونخوا".

وأفاد المسؤول في العاصمة الإقليمية بيشاور عن خطف شرطيين "لا يزالان مفقودين"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتبنّت طالبان الباكستانية أغلبية هذه الهجمات التي اشتدّت وتيرتها في باكستان منذ عودة طالبان إلى الحكم في كابُل في 2021.

وقتل 26 مسلّحا خلال أربع عمليات لمكافحة التمرّد في المنطقة، وفق ما أعلن الجيش.

وتتهم إسلام آباد الدولة المجاورة بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.

واشتّدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة في خيبر بختونخوا وإقليم بلوشستان المجاور حيث غالبا ما تُستهدف قوى الأمن بقنابل وكمائن وغارات، ما يزيد من التوتّر بين البلدين.

وشنّ الجيش الباكستاني مرارا ضربات معلنا استهداف معاقل للمسلّحين في الجهة المقابلة من الحدود، إثر سلسلة من الهجمات الانتحارية العنيفة.