بزشكيان: إيران ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي وفق فتوى خامنئي

أكدت إيران موقفها الثابت بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مستندة إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي ومبادئ عقائدية وفقهية، بينما وصل الوفد الإيراني إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن تقديرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن مقتل 32 ألف شخص في أحداث يناير لا تتوافق مع الأرقام الرسمية التي نشرتها إيران، مشيرا إلى نشر الأسماء والأرقام الوطنية للضحايا، ودعا أي جهة تملك بيانات مختلفة إلى تقديم الأدلة.

وأوضح بزشكيان في تصريحات، اليوم الخميس، عبر التلفزيون الإيراني أن هذه الأحداث شهدت محاولات من الأعداء للإطاحة بالنظام، وأن الأشخاص الذين أحرقوا المساجد وقتلوا عناصر القوات الأمنية لم يكونوا متأثرين بفتوى الزعيم الأعلى بتحريم استخدام الأسلحة النووية، ما يؤكد موقف إيران الراسخ بعدم تصنيع أسلحة نووية.

وأكد الرئيس الإيراني أن موقف طهران من السلاح النووي مستند إلى أساس عقائدي وفقهي ثابت للمرشد علي خامنئي ، وليس مجرد تكتيك سياسي يمكن تغييره.

وأوضح أن إعلان قائد الثورة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي ليس تصريحا عابرا، بل يعكس قناعة راسخة وحكما فقهيا دائما يحدد سياسة إيران النووية.

وأكد الرئيس الإيراني التزام طهران الكامل بفتوى القيادة بعدم امتلاك أي سلاح نووي، مشددا على أن البرنامج النووي الإيراني يقتصر على الاستخدامات السلمية فقط.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الوفد الإيراني قدّم خلال الجولة الثالثة من المحادثات مقترحات مفصلة بشأن البرنامج النووي السلمي، تهدف إلى إزالة أي مبررات قد تستخدمها الولايات المتحدة للطعن في سلمية البرنامج.

وأكدت أن أي رفض من البيت الأبيض لهذه المقترحات سيعتبر دليلا على عدم جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي.

تأتي هذه التصريحات من طهران، في وقت وصل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف، استعدادا للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

ويعد المرشد علي خامنئي، صاحب القول الفصل بشأن البرنامج النووي، وقد أصدر فتوى في أوائل العقد الأول من هذا القرن تحرّم تصنيع الأسلحة النووية، مما يؤكد التزام إيران بعدم امتلاك أي ترسانة نووي.