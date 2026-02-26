جامعة طهران تعلّق عضوية ثلاثة من طلابها أحرقوا العلم الإيراني

قررت جامعة طهران إيقاف ثلاثة طلاب مؤقتا وإحالتهم إلى مجلس تأديبي، على خلفية إحراقهم العلم الإيراني خلال احتجاجات طلابية أخيرة. وتتواصل التظاهرات داخل عدد من الجامعات بين مؤيدين ومعارضين للحكومة، مع تحذير السلطة من تجاوز "الخطوط الحمر".

علّقت جامعة طهران عضوية ثلاثة من طلابها، بسبب حرقهم علم الجمهورية الإسلامية خلال تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها إيران في الآونة الأخيرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وصرّحت الجامعة في بيان أوردته وكالة "فارس" للأنباء، بـ"التعرف على ثلاثة طلاب أساؤوا إلى رمز وطني إيراني، وبأمر من رئيس الجامعة تمّ تعليق (عضويتهم) موقتا، في انتظار جلسة استماع أمام المجلس التأديبي".

وشهدت جامعات إيرانية عدة، وخصوصا في العاصمة، تجمعات مؤيدة للحكومة وأخرى مناوئة لها منذ استئناف الدراسة، السبت.

وعرضت بعض وسائل الإعلام صورا لطلاب يحرقون علم الجمهورية الإسلامية، الذي اعتُمِد رسميا بعد ثورة عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي.

وأقرّت الحكومة للطلاب بـ"حق التظاهر"، لكنها حذّرتهم من تجاوز "الخطوط الحمر".

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق حركة واسعة، بدأت في كانون الأول/ ديسمبر بمطالب اقتصادية في الأساس، ثم اتخذت في مطلع كانون الثاني/ يناير منحى غير مسبوق في معارضتها للسلطة.

ورأى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، الأربعاء، أن سلوك بعض الطلاب "لم يكن مناسبا"، لا سيما "حرق العلم الوطني أو ترديد شعارات مهينة".

ونقلت عنه وكالة "مهر" للأنباء، تحذيره من أن "أي شخص يرتكب مخالفة تأديبية داخل إحدى الجامعات، سيعرّض نفسه لملاحقات قضائية".

وأفاد وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا الإيراني، حسين سيمايي، بأن الدروس لا تزال مستمرة حتى الآن في الحرم الجامعي.

غير أن جامعة خوارزمي الحكومية، وعددا من فروع جامعة آزاد الخاصة، أعلنت أنها ستوفّر دروسها بدءا من الآن عبر الإنترنت، لحلول شهر رمضان.