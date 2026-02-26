روبيو: العلاقات بين واشنطن وبكين في مرحلة "استقرار إستراتيجي"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعلن بلوغ "استقرار إستراتيجي" في العلاقات مع الصين، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر حرب تجارية شاملة، ومؤكدًا استمرار الضغط لدفع بكين إلى اتفاق نووي ثلاثي، وذلك قبل زيارة مرتقبة لترامب إلى بكين.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى ما وصفه بـ"نوع من الاستقرار الإستراتيجي" في علاقتهما، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى بكين نهاية آذار/ مارس المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت تصريحات روبيو خلال زيارة إلى سانت كيتس أند نيفيس في منطقة الكاريبي، حيث قال للصحافيين: "أظنّ أننا بلغنا مرحلة فيها على الأقل نوع من الاستقرار الإستراتيجي في العلاقة"، معتبرا أن الطرفين توصلا إلى قناعة بأن "حربا تجارية عالمية شاملة بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تلحق أضرارا بالغة بكلّ من الطرفين وبالعالم".

ويُعرف روبيو بمواقفه المتشددة تجاه بكين، إذ سبق أن اعتبر، إلى جانب ترامب، أن الصين تمثل خصما إستراتيجيا ينبغي مواجهته على الساحة الدولية. وأكد أن واشنطن ستواصل التعبير عن "مخاوفها" حيال سياسات الصين، والعمل على تقليص هيمنة بكين على سلاسل الإمداد العالمية عبر تنويع مصادرها.

كما تعهد بمواصلة الضغط على الصين للدخول في مفاوضات بشأن اتفاق نووي ثلاثي يضم الولايات المتحدة وروسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل معاهدة "نيو ستارت" التي كانت آخر اتفاق قائم بين واشنطن وموسكو للحد من الرؤوس النووية.

وأشار روبيو إلى أن مسؤولا أميركيا رفيعا اجتمع هذا الأسبوع في جنيف مع ممثلين عن الصين وروسيا، مضيفا أن الصينيين "قالوا علنا إنهم غير مستعدين للقيام بذلك"، في إشارة إلى الانضمام لاتفاق نووي ثلاثي. وتابع: "سوف نستمر بالضغط بهذا الصدد لأننا نعتبر أننا إذا توصلنا إلى اتفاق من هذا النوع، فسيكون أمرا جيدا للعالم".

وتعمل الصين على توسيع ترسانتها النووية بوتيرة متسارعة، إلا أن حجمها لا يزال دون مستوى الترسانتين الأميركية والروسية.

ومن المقرر أن يزور ترامب الصين في الفترة بين 31 آذار/ مارس و2 نيسان/ أبريل، في أول زيارة رسمية له خلال ولايته الثانية، فيما قال روبيو إنه سيرافقه في الزيارة بصفته وزيرا للخارجية ومستشارا لشؤون الأمن القومي.

وكانت الصين قد فرضت في عام 2020 عقوبات على روبيو، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، على خلفية مواقفه بشأن هونغ كونغ وأأقلية الأويغور.