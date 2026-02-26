عراقجي: تاريخه وسعيه لإبرام اتفاق نووي مع واشنطن

يبرز عراقجي كأحد أبرز وجوه الدبلوماسية في طهران، مستندا إلى مسيرة حافلة تشمل تمثيل بلاده سفيرا في عواصم أوروبية وآسيوية عديدة، واشتراكه في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015، ويعدّه البعض أحد أهم وزراء الخارجية في الجمهورية الإسلامية حتى الآن.

وُلد عراقجي في طهران عام 1962 لعائلة متدينة تكتسب من التجارة، وانضم شابا إلى الثورة الإسلامية، وقاتل بعدها في الحرب مع العراق، ثم انضم إلى العمل السياسي سفيرا وناطقا باسم الخارجية ثم وزيرا لها بعد ذلك، ويخوض اليوم أهم مفاوضات في حياته المهنية، وهو الذي شبّه أسلوب التفاوض الذي تتّبعه طهران بالمقايضة في سوق، ووصفه بأنه نهج يتطلب "الصبر والكثير من الوقت".

ويخوض الدبلوماسي المخضرم أهم مفاوضات في مسيرته المهنية التي تمتد لعشرات السنين، سعيا إلى التوصل إلى اتفاق نووي لتجنب العمل العسكري الذي هدد بشنّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكان لعراقجي، الذي يتولى منصبه منذ عام 2024، دور رئيس في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015، والذي انسحب منه ترامب في 2018.

وتقول مصادر سياسية مطلعة، إن عراقجي يحظى بثقة كاملة من المرشد الأعلى، علي خامنئي، وتصفه بأنه أحد أقوى وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية حتى الآن.

ويبدو أن النظام الإيراني واثق من قدرته على التعامل بحنكة ودهاء، في وقت تعزز القوات الأميركية وجودها في الشرق الأوسط، ثمانية أشهر فقط بعد قصفها مواقع نووية إيرانية.

وأشار عراقجي في كتابه "قوة التفاوض" الصادر عام 2024 إلى أن أسلوب التفاوض الإيراني يعرف عموما باسم "أسلوب البازار"، أي "المساومة المستمرة والدؤوبة"، وكتب في حاشية الكتاب عن مهارة والدته الراحلة في المقايضة.

وحذّر، رغم ذلك، من المبالغة في استخدام هذه الورقة، وكتب في الترجمة العربية للكتاب أنه "عندما تبيع الثلج تحت أشعة الشمس تصير المساومة أكثر من اللازم هي الخسارة بعينها".

"هادئ وصبور، لكنه مقاتل وقادر على الصمود"

واكتسب عراقجي سمعة بصفته خبيرا في المفاوضات الصعبة، خلال المحادثات في شأن برنامج إيران النووي قبل أكثر من عشر سنوات، حين وافقت إيران بموجب الاتفاق النووي على قيود صارمة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

ويصف دبلوماسيون غربيون مشاركون في تلك المحادثات عراقجي بأنه جاد وملم بالجوانب الفنية ومباشر.

وقاد عراقجي الوفد الإيراني في محادثات مع الولايات المتحدة، باءت بالفشل العام الماضي قبل شن الغارات الأميركية.

وانضم عراقجي في شبابه إلى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وقاتل في حرب إيران والعراق في الثمانينيات، قبل أن يبدأ مسيرته الدبلوماسية.

ويصفه أحد المقربين منذ سنوات بأنه هادئ وصبور، لكنه مقاتل وقادر على الصمود.

وقال عراقجي، الأحد، إنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة "لحل دبلوماسي"، قائم على تفاوض يلبي مطالب كافة الأطراف.

وأضاف خلال مقابلة على قناة "سي.بي.إس نيوز"؛ "لذا لا داعي لأي تعزيزات عسكرية" مشيرا إلى أن مثل هذه التعزيزات "لا يمكن أن تضغط علينا".

بعيد عن "الخلافات السياسية والصراعات الداخلية"

وعبر ترامب عن استيائه من عدم توصل المفاوضين إلى اتفاق. وقال في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه يوم الثلاثاء، "يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية، وهي أننا 'لن نمتلك سلاحا نوويا أبدا'".

ونفت إيران مرارا سعيها لامتلاك قنبلة ذرية.

وكان عراقجي الشخصية المحورية في جهود باءت بالفشل لإحياء اتفاق 2015، خلال فترة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن.

وبعد ذلك بقليل، عُين عراقجي في منصب الأمين العام للمجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية، وهو هيئة مهمة تقدم المشورة للمرشد الأعلى، علي خامنئي، مما أدخله إلى الدائرة المقربة لمن له القول الفصل في شؤون البلاد.

وُلد عراقجي في طهران عام 1962 لأسرة ثرية متدينة تمتهن التجارة، وكان في السابعة عشرة من عمره عندما اندلعت الثورة الإسلامية، التي أشعلت حماسة في نفوس الكثير من الشبان الإيرانيين.

وبعد الإطاحة بنظام الشاه المدعوم من الولايات المتحدة، ووسط وعود المستقبل الجديد، انضم عراقجي إلى الحرس الثوري ليقاتل في الحرب مع العراق بين 1980 و1988.

وبعد انتهاء الحرب، انضم لوزارة الخارجية في 1989 وأصبح سفيرا لبلاده لدى فنلندا من 1999 إلى 2003، ثم لدى اليابان من 2007 إلى 2011، قبل أن يصبح الناطق باسم وزارة الخارجية في 2013.

وحصل على درجة الدكتوراه في السياسة من جامعة "كنت" البريطانية، ثم عُين نائبا لوزير الخارجية في 2013.

وعراقجي معروف بتدينه وإيمانه القوي بمبادئ الثورة الإسلامية، وشغل مناصب في عهد رؤساء يتبنون النهج الواقعي، وآخرين من غلاة المحافظين.

وقال مسؤول إيراني كبير، إن عراقجي نأى بنفسه عن "الخلافات السياسية والصراعات الداخلية" بين الفصائل، رغم أنه شخصية سياسية مهمة تربطه علاقات وثيقة بخامنئي.

وأضاف المسؤول "يتمتع (عراقجي) بعلاقات جيدة مع المرشد الأعلى، والحرس الثوري، وكل الفصائل السياسية في إيران".