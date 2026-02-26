قصف روسي على كييف قبيل محادثات جنيف.. واتصالات لبحث مسار إنهاء الحرب

تزامن تصعيد عسكري واسع في عدد من المدن الأوكرانية مع تحركات سياسية مكثفة لبحث سبل إنهاء الحرب، حيث جرت اتصالات رفيعة المستوى وترتيبات لاجتماعات تفاوضية في جنيف.

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الخميس، انفجارات عنيفة تزامنًا مع إطلاق صفارات الإنذار، في ظل هجوم روسي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية التي أكدت تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ودعت السكان إلى التزام الملاجئ.

وامتدت الهجمات إلى مدن أخرى، بينها خاركيف شمال شرقي البلاد، حيث سمع دوي انفجارات جراء هجمات بطائرات مسيرة، إضافة إلى زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، التي أعلنت سلطاتها تسجيل إصابة واحدة على الأقل إثر ضربات جوية.

تزامن التصعيد الميداني مع تحركات دبلوماسية، إذ أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، تناول سبل دفع جهود إنهاء الحرب.

وأعلن زيلينسكي أن وفدا أوكرانيا سيلتقي في جنيف مع المبعوثين الأميركيين لبحث ملفات اقتصادية وتفاصيل تتعلق بتبادل أسرى الحرب، تمهيدا لاجتماع أوسع بصيغة ثلاثية مطلع الشهر المقبل.

في المقابل، أفادت تقارير روسية بأن مبعوثا من الكرملين سيتوجه إلى جنيف لمواصلة المحادثات الاقتصادية مع الجانب الأميركي، في إطار مسار تفاوضي يمهد لاجتماع موسع لفرق التفاوض.

ورغم التحركات السياسية، لا تزال الخلافات الجوهرية، خصوصا بشأن الأراضي، تعرقل جهود التسوية، إذ تتمسك موسكو بشروط تتعلق بمناطق في الشرق الأوكراني، بينما ترفض كييف أي تنازل يمس سيادتها، ما يبقي آفاق الحل رهينة التفاهمات المرتقبة.