موجز أنباء العالم الخميس: تبادل محتجزين في السويداء ومراجعة ملفات إبستين ومحادثات إيران النووية

شهد، اليوم الخميس، تطورات متسارعة على أكثر من محور دولي، من تبادل محتجزين بين الحكومة السورية وفصائل في السويداء، إلى تعهّد وزارة العدل الأميركية مراجعة ملفات إبستين، وصولاً إلى جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي، وتصعيد ميداني في أوكرانيا.

المفاوضات النووية

باشرت إيران والولايات المتحدة، اليوم الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، على أن تُستكمل جثة ثانية، مساء اليوم.

وأعلنت سلطنة عُمان، الوسيط بين البلدين، أنهما أظهرا انفتاحا على حلول جديدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة، تناولت فقط الملف النووي ورفع العقوبات عن طهران.

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الخميس، أن طهران لا تسعى "إطلاقا" لحيازة أسلحة نووية.

ويشارك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في جولة المحادثات الجديدة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات والتلفزيون الرسمي الإيراني.

في الأثناء، غادرت حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم "جيرالد آر فورد" قاعدة بحرية في جزيرة كريت اليونانية، الخميس، وفق ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس، بعدما أرسلتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى البحر المتوسط في إطار حشد عسكري للضغط على إيران.

وعلّقت جامعة طهران عضوية ثلاثة من طلابها بسبب حرقهم علم الجمهورية الإسلامية خلال تظاهرات مناهضة للسلطات، شهدتها إيران في الآونة الأخيرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس.

الحرب في أوكرانيا

يلتقي المفاوضان الأوكرانيان رستم عمروف وكيريل ديميترييف، اليوم الخميس، في جنيف المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس في آذار/ مارس، سعيا لإنهاء الحرب التي دخلت الثلاثاء عامها الخامس.

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية الخميس.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية أطلقت 420 مسيّرة و39 صاروخا باتّجاه أوكرانيا خلال الليل، في هجمات ألحقت أضرارا بمنشآت للطاقة قبل ساعات على اجتماع مرتقب بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في جنيف.

بموازاة تواصل الهجمات، سلّمت روسيا رفات ألف جندي أوكراني إلى كييف، بحسب ما فاد مسؤول روسي الخميس، بينما أعادت أوكرانيا جثث 35 روسيا.

القتلى المدنيون في السودان

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، أن عدد القتلى المدنيين في حرب السودان، ازداد بأكثر من الضعف في 2025، مقارنة بالعام السابق، محذّرا من أن آلاف القتلى الآخرين لم تُحدد هوياتهم، أو لا يزالون في عداد مفقودين.

وهبطت طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار الخرطوم، اليوم الخميس، في أول رحلة من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان قبل نحو ثلاثة أعوام، بحسب ما أفادت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في البلاد.

السويداء

تبادلت الحكومة السورية وفصائل من محافظة السويداء، الخميس، نحو تسعين محتجزا، وفق ما أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانوا محتجزين لدى الطرفين منذ الأحداث الدامية التي اندلعت قبل أشهر في المحافظة الجنوبية.

باكستان

أسفرت سلسلة من الهجمات نفّذتها مجموعات مسلّحة في شمال غرب باكستان في اليومين الماضيين عن مقتل 19 شخصا من شرطيين ومدنيين، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة، في أحدث موجة من العنف تهزّ هذه المنطقة الحدودية غير المستقرّة.

تونس

رفض القضاء التونسي، اليوم الخميس، الدعوى التي رفعها ناشطون مطالبين بوقف مؤقت لنشاط وحدات إنتاج مصنع كيميائي حكومي بمحافظة قابس، أثار احتجاجات واسعة بسبب انبعاث غازات منه، يعتقد أنها سامة، وتتسبّب في حالات اختناق، على ما أفاد محام.

كوريا الشمالية

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن "التفاهم" مع واشنطن سيكون ممكنا إذا اعترفت ببلاده كقوة نووية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، الخميس، لكنه استبعد إمكانية إصلاح العلاقات مع سيول "المخادعة"، على حد قوله.

باريس

قضت محكمة فرنسية بسجن الإيرانية مهديه إسفندياري عاما نافذا مع حظر دائم من دخول الأراضي الفرنسية، بعدما أدانتها بتهمة تمجيد الإرهاب، وفق ما أفادت صحافية كانت حاضرة في المحكمة في باريس.

جنيف

رفع مواطن إيراني-سويسري دعوى في سويسرا ضد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يتهمه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أفاد محامو المشتكي الخميس.

المستشار الألماني والصين

اختتم المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، زيارة استمرت يومين إلى الصين، بمحطة في مدينة هانغجو، أحد أبرز المراكز التكنولوجية في البلاد، مقرا بوجود "تحديات ينبغي تخطّيها معا" مع الشريك التجاري العملاق الذي بات ينافس الصناعات الألمانية على نحو متزايد.

زيارة مودي لإسرائيل

وقال رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، الخميس، إن بلاده وإسرائيل اتفقتا أن "لا مكان للإرهاب في العالم"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة، في اليوم الثاني من زيارته الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

كندا وجولية آسيوية

يتوجّه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى آسيا في جولة تشمل ثلاث دول وتبدأ من الهند التي يأمل في مضاعفة التجارة معها للتعويض عن تداعيات تدهور العلاقة مع الولايات المتحدة.

نيجيريا

قُتل 25 شخصا على الأقل في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في ولاية آدماوة في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر محلية فرانس برس الخميس.

اليونان وحبس إسرائيليين

قضت محكمة يونانية الخميس بسجن أربعة مدانين، بينهم إسرائيليان، ثماني سنوات على خلفية فضيحة تتعلّق ببرنامج تجسس هزّت الحكومة عام 2022.

واشنطن

تعهّدت وزارة العدل الأميركية، بمراجعة ملفّات إبستين، بعدما اتّهمت وسائل إعلام إدارة دونالد ترامب بإخفاء عدّة وثائق منها، يرد فيها ذكر الرئيس الأميركي، وتتضمن خصوصا مزاعم بارتكابه اعتداء جنسيا على فتاة قاصر.

الحظر النفطي المفروض على كوبا

خففت الولايات المتحدة الحظر النفطي المفروض على كوبا، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، دعا لتغيير "جذري" في الجزيرة، محملا الحكومة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية.

لندن

رأى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2025 كان "أقل بكثير" من التوقعات، وتوقع نسبة نمو أعلى هذه السنة.