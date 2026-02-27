استطلاع: الأميركيون لأول مرة أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من إسرائيل

استطلاع لمؤسسة "غالوب" يظهر أن 41% من الأميركيين يتعاطفون مع الفلسطينيين مقابل 36% لإسرائيل، في تحول غير مسبوق. التغيير تقوده مواقف المستقلين والديمقراطيين، بينما يواصل الجمهوريون دعمهم الواسع لإسرائيل، رغم تراجعه نسبيا.

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب"، ونُشر اليوم الجمعة، لأول مرة، أن الأميركيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل، عقب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفيما تنقسم الآراء بشأن الشرق الأوسط انقساما حادا بين الحزبين الرئيسيين، يُعزى هذا التحول خلال العام الماضي إلى تزايد الاستياء من إسرائيل بين المستقلين.

وأظهر الاستطلاع أن 41% من الأميركيين يتعاطفون مع الفلسطينيين، بينما أيّد 36% منهم إسرائيل، في حين بقي الباقون مترددين، أو قالوا إنهم يؤيدون كلا الجانبين، أو لا يؤيدون أيا منهما.

ورغم أن هذا الفارق ليس ذا دلالة إحصائية، إلا أنه يُظهر للمرة الأولى منذ أن طرحت "غالوب" هذا السؤال، قبل أكثر من عقدين من الزمن، أن إسرائيل لا تتصدر المشهد.

كما يُشير إلى اختلاف كبير عن العام الماضي، حين بلغت نسبة تأييد إسرائيل 46% مقابل 33% للفلسطينيين.

وعند سؤالهم عن تعاطفهم، أعلن المستقلون تأييدهم للشعب الفلسطيني بفارق 11 نقطة مئوية.

وواصل أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب دعمهم القوي لإسرائيل التي أيّدها 70% منهم، على الرغم من انخفاض هذه النسبة بمقدار 10 نقاط مئوية، خلال العقد الماضي.

وازدادت نظرة الديمقراطيين إلى إسرائيل سلبية منذ عقد مضى، حين خالف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علنا موقف الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، بشأن سياسته إزاء إيران.

وانتقد بعض الناخبين الديمقراطيين الرئيس السابق جو بايدن، لعدم بذله المزيد من الجهود لكبح جماح إسرائيل في حربها المدمرة على غزة.

وفي الاستطلاع الأخير، تعاطف 65% من الديمقراطيين مع الفلسطينيين، بينما تعاطف 17% منهم مع إسرائيل.

وأجرى معهد غالوب الاستطلاع عبر الهاتف، وشمل 1001 أميركيا في الفترة من 2 إلى 16 شباط/ فبراير.