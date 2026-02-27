باكستان تعلن "حربًا مفتوحة" على طالبان بعد تبادل ضربات دامية

خلّفت غارات باكستانية دمارًا في مناطق شرق وجنوب شرق أفغانستان، في تصعيد جديد للتوتر بين إسلام آباد وسلطات طالبان، وسط تبادل للاتهامات واستمرار المواجهات على طول الحدود بين البلدين.

أعلنت الحكومة الباكستانية، فجر اليوم الجمعة، "حربًا مفتوحة" ضد سلطات حركة طالبان في أفغانستان، عقب تصعيد عسكري غير مسبوق شمل تبادل ضربات جوية وقصف مدن رئيسية، بينها كابول وقندهار، في تطور خطير ينذر باتساع رقعة المواجهة بين البلدين الجارين.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عبر منصة "إكس": "لقد نفد صبرنا. الآن أصبحت حربًا مفتوحة بيننا وبينكم"، فيما وصف وزير الداخلية محسن نقوي الضربات التي استهدفت مواقع داخل أفغانستان بأنها "رد مناسب" على هجمات أفغانية سابقة.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات وتحليق طائرات مقاتلة في كابول، فيما سُجلت أصوات طائرات في قندهار جنوب البلاد. وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وقوع الغارات، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات.

من جهته، أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن الضربات استهدفت "أهدافًا دفاعية لطالبان" في كابول وقندهار وولاية باكتيا، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًا على هجوم أفغاني جديد استهدف مواقع باكستانية الخميس.

في المقابل، أعلنت سلطات طالبان تنفيذ ضربات "واسعة النطاق" ضد مواقع للجيش الباكستاني، مؤكدة مقتل ثمانية من جنودها في مواجهات برية على الحدود، فيما تحدثت عن سقوط عشرات الجنود الباكستانيين بين قتيل وجريح وأسرى.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن قوات بلاده قادرة على "سحق أي معتدٍ"، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في مناطق حدودية، بينها إقليم خيبر بختونخوا وولاية كونار الأفغانية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من التوترات وإغلاق المعابر الحدودية، وفشل وساطات إقليمية قادتها قطر وتركيا في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وسط تبادل الاتهامات بين إسلام آباد وكابول بشأن دعم جماعات مسلحة تنشط عبر الحدود.