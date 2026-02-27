دول عديدة تجلي دبلوماسييها وتطلب من مواطنيها تجنب السفر لإسرائيل وإيران

أعلنت العديد من الدول بينها الصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إجلاء دبلوماسييها ومطالبة مواطنيها مغادرة إسرائيل وإيران وتجنب السفر إليهما، مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن غداة جولة مفاوضات ثالثة عقدت بينهما في جنيف.

من مطار "بن غوريون" في اللد (توضيحية - Gettyimages)

أجلت العديد من الدول، الجمعة، دبلومسييها من إيران وإسرائيل، وطلبت من مواطنيها مغادرة وتجنب السفر إليهما، وذلك مع تصاعد التوتر بين البلدين وخشية هجوم أميركي محتمل غداة جولة المفاوضات الثالثة بينهما في جنيف.

وطلبت الولايات المتحدة من طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي في سفارتها مغادرة إسرائيل. ولم تذكر السفارة الأميركية تفاصيل عن المخاطر الأمنية التي أدت إلى "الإذن بالمغادرة"، والذي يسمح للموظفين المتضررين باتخاذ القرار ما إذا كانوا سيغادرون أم لا.

ودعت الصين مواطنيها لمغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن" وطلبت من رعاياها في إسرائيل تعزيز استعداداتهم مشيرة إلى ارتفاع كبير في المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران وتل أبيب، ودعت مواطنيها إلى عدم السفر لإسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا للضرورة القصوى.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها إلى عدم السفر لإسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلتين حتى لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية بسبب الوضع الأمني في إيران.

وأوصت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواطنين الفرنسيين الموجودين هناك بتوخي الحذر والحيطة الشديدين والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات والتعرف على أماكن الملاجئ.

وطلبت ألمانيا من مواطنيها عدم السفر إلى إسرائيل، وجاء عن وزارة خارجيتها "ننصح بشدة بعدم السفر إلى إسرائيل، فهي لا تزال في حالة حرب".

وألغت شركة "الخطوط الجوية التركية" وشركتان إيرانيتان رحلاتهما مساء الجمعة من إسطنبول إلى طهران، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطار إسطنبول.

وأُلغيت أيضا رحلة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى تبريز (في شمال إيران)، وكان مقررا إقلاعها عند الساعة 01:45 (22:45 بتوقيت غرينتش) فجر السبت من إسطنبول.

ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات، إحداهما "جيرالد فورد"، الأكبر في العالم، والتي يُنتظر وصولها قبالة السواحل الإسرائيلية بعدما أبحرت الخميس من قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانيّة.

وتأتي التطورات بعد يوم على جولة محادثات ثالثة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية في جنيف، اعتبرت محاولة أخيرة لتجنب الحرب رغم تراجع التفاؤل الذي ساد الخميس بعدما دعت طهران واشنطن الجمعة إلى "تجنب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها" في المفاوضات.

وهددت إيران بمهاجمة قواعد أميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم، وقد يؤدي التصعيد إلى مشاركة إسرائيل أيضا. وخاض البلدان حربا استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو 2025.