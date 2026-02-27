موجز أخبار العالم الجمعة: توتر متصاعد غداة مفاوضات إيران وأميركا وتصعيد بين باكستان وأفغانستان

يتواصل التصعيد الأميركي - الإيراني غداة جولة المفاوضات بينهما في جنيف، وتشهد باكستان وأفغانستان تصعيدا عقب هجمات واشتباكات، وفي ما يلي موجز لأبرز أخبار العالم الجمعة.

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة، الجمعة، إلى التخلي عن "المطالب المبالغ فيها" في المفاوضات، مخففا بذلك من قدر التفاؤل الذي ساد الخميس عقب انتهاء جولة مباحثات بين الطرفين في جنيف.

وفي جنيف، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "قلقه البالغ" من خطر حدوث تصعيد عسكري في الشرق الأوسط في ظل التهديدات الأميركية المتكررة بتنفيذ ضربات على إيران.

وفي بغداد، دعت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران مقاتليها للاستعداد لإمكان وقوع حرب طويلة في حال أقدمت الولايات المتحدة على ضرب الجمهورية الإسلامية، بحسب ما جاء في بيان.

ودعت السفارة الأميركية في القدس موظفيها غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم إلى مغادرة إسرائيل، في ظل تهديدات واشنطن بضرب إيران، ما قد يُشعل المنطقة برمتها.

وفي ظل هذه التهديدات، دعت الصين مواطنيها لمغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، محذرة من "مخاطر أمنية خارجية".

تصعيد بين باكستان وأفغانستان

بعد أشهر من التدهور في العلاقات بين باكستان وأفغانستان، قصفت إسلام آباد، كابُل ومدنا أفغانية كبرى معلنة "الحرب المفتوحة" على سلطات طالبان ردا على هجوم أفغاني عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن قوات بلاده قادرة على "سحق" أي معتدٍ عقب الغارات الجوية على أفغانستان المجاورة.

وأكدت الحكومة الأفغانية رغبتها في "الحوار" لوضع حد للنزاع.

وفي طهران، عرضت إيران المساعدة في "تسهيل الحوار" لحل النزاع "وتعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين".

وأعربت الصين عن "قلقها البالغ" حيال المواجهات، مشيرة إلى أن بكين تتواصل مع الطرفين وتدعو لوقف إطلاق النار.

كذلك أبدت بريطانيا "قلقها البالغ حيال التصعيد الكبير" بين البلدين، بحسب ما أفادت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر.

غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد خمسة أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية على القطاع.

وفي واشنطن، أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب"، أن الأميركيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع إسرائيل، عقب حرب غزة المدمرة.

لقاء ترامب وميرتس

يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن حاملا معه "موقفا أوروبيا مشتركا" بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية.

بيل كلينتون وفضائح إبستين

يمثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أمام لجنة تحقيق في مجلس النواب الأميركي لاستجوابه بشأن علاقاته الموثَّقة مع جيفري إبستين، في وقت يسعى الديمقراطيون لتسليط الضوء على صلات ترامب المدان بجرائم جنسية ولا سيما بحق قاصرات.

كوبا

حذّر منسق الأمم المتحدة في كوبا من الأزمة الإنسانية التي "تتفاقم يوما بعد يوم" بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط إلى الجزيرة الشيوعية، والتي تؤثر على قطاعات حيوية في البلاد.

فنزويلا

التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز مسؤولين من شركة النفط البريطانية العملاقة "شل" للبحث في "مشاريع غاز"، وذلك بعد أقل من شهرين من إطاحة نيكولاس مادورو واختطافه خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الأميركي.

حقوق الإنسان في الصين

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الصين لتقاعسها عن بذل المزيد من الجهود لتحسين وضع حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ، وذلك بعد أربع سنوات من صدور تقرير لاذع من مكتبه طالب باتخاذ إجراءات عاجلة.

أوكرانيا

أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لإقراض أوكرانيا 8,1 مليارات دولار مع صرف تمويل فوري لها قدره 1,5 مليار دولار، بحسب ما أعلن الصندوق.

من جهة أخرى، قُتل مواطنان من جنوب إفريقيا على الأقل في أوكرانيا أثناء قتالهما في صفوف الجيش الروسي، كما أعلن وزير خارجية البلاد في جوهانسبرغ، موضحا أن الضحيتين تم تجنيدهما عبر قناة تجنيد منفصلة عن تلك المعروفة.

روسيا

اعتبر الكرملين، أنه "من السخف" القول إن بلاده لها علاقة بالطائرة المسيرة التي حلقت قرب حاملة طائرات فرنسية خلال رسوّها في السويد الأربعاء، وذلك ردا على تصريح لوزير الدفاع السويدي بال يونسون بهذا الشأن.

تونس

خففت محكمة الاستئناف في تونس الحكم الصادر في حق رئيس الحكومة السابق والقيادي البارز في حركة النهضة علي العريض من 34 إلى 24 عاما في قضية ما يعرف بتسفير جهاديين إلى بؤر التوتر، على ما أعلن محاميه.

أميركا

شددت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على أنها لن توافق على استخدام وزارة الدفاع الأميركية التكنولوجيا التي تنتجها من دون قيود، رغم ضغوط البنتاغون.

انتخابات تشريعية في بريطانيا

فاز حزب الخضر البريطاني في انتخابات تشريعية جرت في أحد المعاقل التقليدية لحزب العمال الذي حلّ في المرتبة الثالثة بعد حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كاي) اليميني المتطرف المعادي للهجرة.

فيضانات في البرازيل

تسبب هطول الأمطار مجددا بمزيد من الفيضانات وانزلاقات التربة في جنوب شرق البرازيل، حيث كانت عناصر الإنقاذ ما زالت تبحث عن 13 مفقودا بعد عاصفة أودت بـ55 شخصا.

تزايد تهديدات لحقوق المرأة في العالم

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بتزايد التهديدات لحقوق المرأة في أنحاء العالم، مسلطا الضوء على جرائم قتل النساء المتفشية والانتهاكات المروعة التي كُشِف عنها في قضايا مثل قضية الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

اقتصاد الهند

سجل الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، حسبما أظهرت بيانات الجمعة، مدفوعا بإنفاق استهلاكي قوي إضافة إلى اعتماد صيغة جديدة تحسب الناتج الاقتصادي بدقة أكبر.

فيليبين

اتهم مدع في المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي بقتل آلاف الأشخاص خلال حملته لمكافحة المخدرات، وذلك مع اختتام جلسات النظر في اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.