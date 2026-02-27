نائب ترامب يستبعد تحوّل أي هجوم أميركي على إيران إلى حرب طويلة

استبعد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس انجرار بلاده لحرب طويلة مع إيران، مفضّلا الحل الدبلوماسي مع بقاء الخيار العسكري مطروحًا. من جهته، دعا وزير الخارجية الإيراني، واشنطن لواقعية وتجنب مطالب مبالغ فيها، محذرًا من الرد على أي هجوم.

استبعد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، أي احتمال لانجرار الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، عقب أي هجوم محتمل على إيران.

وجاءت تصريحات فانس في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، عقب الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت الخميس في جنيف، بين وفدين من الولايات المتحدة وإيران.

وذكر فانس أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "لا يعرف بعد القرار الذي سيتخذه بشأن إيران".

ولفت فانس إلى أن الخيارات المحتملة تشمل ضربات عسكرية وكذلك "حلولا دبلوماسية".

وأضاف بشأن المرحلة التي قد تعقب أي هجوم محتمل: "لا احتمال لأن نجد أنفسنا في حرب تستمر سنوات في الشرق الأوسط ولا نهاية لها".

وذكر فانس أنه ينبغي تجنب تكرار أخطاء الماضي واستخلاص الدروس منها، في تلميح للحرب الأميركية على أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003.

وأضاف: "لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع خوض صراع عسكري مرة أخرى، لأن أحد الرؤساء أدار صراعا عسكريا إدارة سيئة".

وختم فانس بالقول: "أعتقد أننا جميعا نفضل الخيار الدبلوماسي، لكن ذلك يعتمد على ما سيفعله الإيرانيون وما سيقولونه".

طهران تحضّ واشنطن على التخلي عن "المطالب المبالغ فيها"

وحضّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على التخلي عن "مطالبها المبالغ فيها" من أجل التوصل إلى اتفاق، غداة محادثات بين الجانبين عُقدت في جنيف.

وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن "نجاح هذا المسار يتطلب جديّة وواقعية من الجانب الآخر، وتجنّب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها"، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية.

واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن بسلطنة عمان في 6 شباط/ فبرايرالجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران في حزيران/ يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عمانية في جنيف في 18 من الشهر الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها الصاروخي الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وفي إطار ذلك، تعزز الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، منذ أسابيع، قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.