واشنطن تؤكد زيارة روبيو لإسرائيل الإثنين لإجراء محادثات بشأن إيران وغزة ولبنان

يزور روبيو إسرائيل يوم الإثنين المقبل لإجراء محادثات بشأن إيران وغزة ولبنان، مع تواصل التصعيد بين طهران وواشنطن غداة المفاوضات بينهما في جنيف.

يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الإثنين المقبل، محادثات في اسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الاميركية الجمعة، في وقت يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت، إن روبيو "سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان والجهود القائمة لتطبيق خطة الرئيس (دونالد) ترامب للسلام في غزة".

وكان مقررا أن يزور روبيو إسرائيل السبت بحسب مسؤول أميركي، لكن الزيارة أرجئت إلى الإثنين.

واللافت أنه لن يرافق روبيو أي صحافي معتمد في وزارة الخارجية الأميركية.

وطلبت الولايات المتحدة، الجمعة، من طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي في سفارتها مغادرة إسرائيل.

ولم تذكر السفارة الأميركية تفاصيل عن المخاطر الأمنية التي أدت إلى "الإذن بالمغادرة"، والذي يسمح للموظفين المتضررين باتخاذ القرار ما إذا كانوا سيغادرون أم لا. ولا يصل هذا الإذن إلى مستوى المغادرة الإلزامية التي فرضت هذا الأسبوع على بعض موظفي السفارة الأميركية في بيروت.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي قال لموظفي السفارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الراغبين في المغادرة "عليهم القيام بذلك اليوم".

ونقلت الصحيفة عن السفير قوله "لا داعي للذعر، لكن من المهم على من يرغبون في المغادرة أن يخططوا لذلك في أقرب وقت ممكن".

وعززت الولايات المتحدة الانتشار العسكري في الشرق الأوسط في أثناء تفاوضها مع إيران حول برنامجها النووي. وانتهت الجولة الأحدث من المحادثات الخميس من دون أي بوادر على تحقيق تقدم.

وهددت إيران بمهاجمة قواعد أميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم، وقد يؤدي التصعيد إلى مشاركة إسرائيل أيضا. وخاض البلدان حربا استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو 2025.

وبدأت عدة دول في إجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من بعض البلدان في الشرق الأوسط، أو نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران وإسرائيل.