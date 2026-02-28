إسلام آباد تنفي تحطم مقاتلة باكستانية وأسر طيارها

المتحدث باسم الجيش في شرق أفغانستان يركد أن القوات الأفغانية أسقطت الطائرة الباكستانية وأنه تم أُسر الطيار حيًا.

نفت إسلام آباد تقارير السلطات الأفغانية التي أفادت بتحطم طائرة عسكرية باكستانية في جلال آباد في شرق أفغانستان وأسر طيارها، في ظل استمرار النزاع بين البلدين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، لوكالة "فرانس برس" هذا "ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة".

وكانت تقارير إفغانية تحدثت، صباح اليوم، عن تحطم طائرة مقاتلة باكستانية في مدينة جلال آباد الأفغانية وأُسر طيارها حيا، وفق ما أعلنت القوات المسلحة والشرطة في أفغانستان السبت، فيما أفاد سكان وكالة "فرانس برس" بأن الطيار قفز بالمظلة من الطائرة قبل أسره.

وقال المتحدث باسم الشرطة طيب حماد "أُسقطت طائرة مقاتلة باكستانية في الحي السادس بمدينة جلال آباد، وأُسر طيارها حيا".

وأكد المتحدث باسم الجيش في شرق أفغانستان، وحيد الله محمدي، أن القوات الأفغانية أسقطت الطائرة الباكستانية "وأُسر الطيار حيًا".

جاء هذا الإعلان عقب سماع صحافي من وكالة "فرانس برس" هدير طائرة تحلق فوق جلال آباد، تلاه دويّ انفجارين من جهة مطار المدينة.

ولم تردّ وزارة الدفاع والإعلام الباكستانية على الفور على طلب الوكالة للتعليق.

وشنّت باكستان غارات جوية، الجمعة، على العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار في جنوب البلاد، حيث يتمركز المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده، معلنة "حربًا مفتوحة" على سلطات طالبان.

وجاءت هذه الهجمات الجوية عقب بدء القوات الأفغانية هجوما حدوديا على باكستان ليل الخميس، قالت حكومة طالبان إنه جاء ردا على غارات باكستانية سابقة على أفغانستان.