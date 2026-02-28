الاتحاد الأوروبي يدعو أفغانستان وباكستان إلى وقف الاقتتال

حركة طالبان في كابول تدعو إلى "حل قائم على الحوار" بينما تقول باكستان إن "مطالبها واضحة من أجل إنهاء القتال".

حث قادة الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف على الوقف الفوري لتصعيد الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان ووقف الأعمال العدائية بين الدولتين الجارتين ، محذرين من أن أعمال العنف قد تكون لها "تداعيات خطيرة على المنطقة".

جاء ذلك في بيان، السبت، قال فيه الاتحاد الأوروبي إنه "يجب عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة دول أخرى ودعا السلطات الفعلية في أفغانستان إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط في أفغانستان أو منها.

وقال البيان "نحث الجانبين على الدخول في حوار"، مشددًا على "ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين".

وتدهورت العلاقات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة وسط مزاعم باكستانية بأن كابول تؤوي مسلحين ينفذون هجمات في باكستان، وهو ما تنفيه أفغانستان.

وهاجمت القوات الأفغانية مواقع باكستانية على طول الحدود، مساء الخميس. وردت باكستان، الجمعة، بضربات جوية على كابول وأقاليم أفغانية أخرى. وأبلغ الجانبان عن سقوط ضحايا.

ودعت حركة طالبان التي تحكم كابول إلى حل قائم على الحوار، بينما أصدرت باكستان مطالب واضحة من أجل إنهاء القتال.