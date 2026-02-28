الممر النفطي الأهم.. ماذا يحدث لو أُغلق مضيق هرمز؟

خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط يمر عبر المضيق وأكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود مرت يوميًا عبره في المتوسط العام الماضي.

مع بدء الهجوم العسكري الأميركي الإسرائيلي على إيران، صبيحة اليوم السبت، ضاعف من احتمال أن تتطور العمليات الحربية باتجاه قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز الواقع بين عُمان وإيران والذي يربط بين الخليج العربي شمالاً وخليج عُمان وبحر العرب جنوبًا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، وأظهرت بيانات من شركة فورتيكسا أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود كانت تمر يوميًا عبر المضيق في المتوسط العام الماضي.

يبلغ اتساعه 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

تصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، معظم نفطها الخام عبر المضيق، لا سيما إلى آسيا.

وتنقل قطر، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا عبر المضيق.

وزادت السعودية والإمارات، وهما من كبار منتجي النفط في تحالف أوبك+، صادرات النفط في الأيام القليلة الماضية كجزء من خطط للطوارئ.

وسعت الإمارات والسعودية إلى إيجاد طرق بديلة لتجاوز المضيق. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، أن نحو 2.6 مليون برميل يوميًا من طاقة خطوط الأنابيب الإماراتية والسعودية غير المستغلة "قد تكون بديلاً لمضيق هرمز"، بحسب ما ينقل تقرير لوكالة "رويترز"، نُشر اليوم السبت.