تايوان: سفن حربية صينية تتحرك حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح السبت، إنها رصدت سبع سفن حربية صينية ومنطادًا واحدًا حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.

وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا حربية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز، اليوم السبت.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 150 مرة وسفنًا 147 مرة. ومنذ أيلول/ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

يشار إلى أن السفن والطائرات الحربية الصينية تقوم بشكل متكرر بتحركات قبالة تايوان، إضافة إلى القيام بتدريبات عسكرية.

وكان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31 كانون الأول لماضي أنه "أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، مختتمًا بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءًا من البر الرئيسي الصيني يتعين أعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر .

ووصف الجيش الصيني المناورات بانها تحذير جاد ضد أي تحرك لاستقلال تايوان.