تحليل: ضربات ترامب لإيران أكبر مغامراته في السياسة الخارجية

يخوض ترامب أخطر مغامرات ولايته الثانية، واضعًا ثقله خلف حملة عسكرية مفتوحة الأفق دون عرض مبررات تفصيلية أو تصور واضح لمآلاتها، مراهنا على تحرك المعارضين الإيرانيين في الداخل، رغم تشكيك خبراء ومعارضة مسؤولين أميركيين.

بهجومه واسع النطاق على إيران، استغل دونالد ترامب لحظة حاسمة قد ترسم ملامح إرثه السياسي عبر إظهار استعداده لاستخدام القوة العسكرية الأميركية بلا مواربة، لكنه في المقابل يخوض أكبر رهاناته في السياسة الخارجية منذ توليه منصبه، في خطوة تغمرها المخاطر ويكتنفها الغموض.

انضم ترامب إلى إسرائيل، اليوم السبت، في شن حرب ضد إيران، دون أن يقدم تفسيرا كافيا للأميركيين بشأن ما قد يصبح أكبر حملة عسكرية أميركية منذ حربَي أفغانستان والعراق.

وبعد عمليات سريعة ومحدودة، مثل الغارة الخاطفة التي شنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي في فنزويلا، آثر ترامب الدخول فيما يحذر الخبراء من أنه قد يكون صراعا طويل الأمد مع إيران، ينذر بالتحول إلى حرب إقليمية تعصف بالشرق الأوسط الغني بالنفط.

كما أنه وضع هدفا صعبا يتمثل في تغيير النظام في طهران، مروجا لفكرة أن الضربات الجوية يمكن أن تشعل فتيل انتفاضة شعبية للإطاحة بحكام إيران.

وهو سيناربو لم يتحقق من قبل عن طريق الضربات الجوية وحدها من دون تدخل عسكري على الأرض، ويشك معظم المحللين في نجاحه هذه المرة.

وقال المسؤول الكبير السابق في البنتاغون والسفير السابق للولايات المتحدة لدى إسرائيل الذي يعمل حاليا في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن، دانيال شابيرو، "سيستيقظ معظم الأميركيين صباح السبت ويتساءلون عن سبب دخول حرب مع إيران، وما هو الهدف منها، ولماذا تتعرض القواعد الأميركية في الشرق الأوسط للهجوم".

وكان تركيز ترامب على إيران أبرز مثال حتى الآن على أن السياسة الخارجية، بما في ذلك استخدامه الموسع للقوة العسكرية، تأتي في صدارة أولوياته في أول 13 شهرا من ولايته الثانية، لتطغى في كثير من الأحيان على قضايا داخلية مثل تكلفة المعيشة، التي تظهر استطلاعات الرأي العام أنها أهم بكثير بالنسبة لمعظم الأميركيين.

وحثه مساعدوه منذ أسابيع على التركيز أكثر على المخاوف الاقتصادية للناخبين، مشيرين إلى المخاطر السياسية التي تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي يواجه فيها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، خطر خسارة أغلبيته في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.

ولم يقدم الفيديو القصير الذي نشره ترامب قبل الفجر على منصته "تروث سوشال"، وأعلن فيه ما سماه البنتاغون "عملية ملحمة الغضب" سوى مبررات عامة لشن حرب الآن على دولة خاضت معها الولايات المتحدة نزاعات لعقود، من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

وأكد ترامب أنه سينهي ما وصفه بتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، الذي يرى معظم الخبراء أنه لا يستهدف الولايات المتحدة، ويمنحَ الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

وقال ترامب إن تحقيق أهدافه يتطلب أن تدمر القوات الأميركية معظم الجيش الإيراني، وتمنعه من امتلاك سلاح نووي، وقد نفت إيران مرارا أن يكون لبرنامجها النووي أهداف عسكرية.

تحطيم آمال الدبلوماسية

يبدو أن لجوء ترامب المفاجئ إلى القوة، باستخدام القوات العسكرية الأميركية الضخمة التي احتشدت في المنطقة في الأسابيع الماضية، أغلق الباب أمام الدبلوماسية مع إيران في الوقت الحالي، إذ لم تحقق الجولة الأخيرة من المحادثات النووية في جنيف، الخميس، أي تقدم.

وأشار بعض مساعدي ترامب في وقت سابق إلى أنه قد يرغم طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات كبيرة من خلال القصف، إلا أن إيران ردت، اليوم السبت، بإطلاق صواريخ على حلفاء الولايات المتحدة؛ إسرائيل، ودول الخليج.

وركز ترامب في مقطع الفيديو على خطورة التهديد الذي تشكله برامج إيران الباليستية والنووية، ما يعيد للأذهان الحجج التي ساقها الرئيس جورج دبليو بوش لشن الحرب على العراق في 2003، والتي تبين لاحقا أنها كانت تستند إلى معلومات استخباراتية خاطئة، وادعاءات كاذبة.

ووفقا لمصادر مطلعة على التقييمات، فإن تقارير الاستخبارات الأميركية لا تدعم تأكيد ترامب في خطاب حالة الاتحاد، الثلاثاء، بأن إيران ستحصل قريبا على صاروخ يمكنه ضرب الولايات المتحدة. كما شكك الخبراء في تصريحات مساعديه في الآونة الأخيرة بشأن قدرة طهران على تطوير قدراتها النووية بسرعة.

وبالضربات التي شنها اليوم السبت، بدد ترامب كل الشكوك في أن جزءا مما يسعى إليه الآن هو تغيير النظام في طهران، بعدما هدد في الأصل بضرب إيران في كانون الثاني/ يناير الماضي دعما للمتظاهرين الذين يواجهون قمعا عنيفا.

لكن محللين يتساءلون عما إذا كان ترامب، الذي استبعد نشر قوات أميركية على الأرض، قد أعدّ إستراتيجية يمكن أن تطيح بالحكومة الإيرانية، التي أثبتت صلابتها في مواجهة العقوبات الخانقة والاحتجاجات الشعبية المتكررة.

وقال مصدر مطلع إن الموجة الأولى من الضربات استهدفت بالأساس مسؤولين إيرانيين، وقال مصدر آخر إن المرشد الأعلى، علي خامنئي، لم يكن في طهران وقت الهجمات وإنه نُقل إلى مكان آمن. ومع ذلك، ذكر مصدر إيراني مقرب من دوائر الحكم أن الهجمات قتلت عددا من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، ومسؤولين سياسيين.

ويرى محللون أن الضربات حتى إذا نجحت في القضاء على كبار القادة، فقد يكون لذلك عواقب غير مقصودة؛ تتمثل في إشاعة الفوضى في دولة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها 93 مليون نسمة، أو حتى تشكيل حكومة عسكرية قد تكون أكثر تعنتا تجاه الغرب، وأكثر قمعا لشعبها.

وقال جون ألترمان من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، "إنه يريد تغيير الحكومة. لكن من الصعب تغيير الحكومة من الجو. من الصعب تغيير عقول الإيرانيين من الجو".

ورجّح المسؤول الأميركي السابق الذي يعمل الآن في المجلس الأطلسي، تايسون باركر، ألا تنجح دعوة ترامب للشعب الإيراني للتحرك.

وقال باركر "إنهم يعرضون هؤلاء الإيرانيين المساكين للخطر بالقول: 'قوموا وأطيحوا بحكومتكم. نحن ندعمكم'".

الرغبة في المخاطرة العسكرية

وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن ترامب، الذي ازدادت رغبته في شن عمليات عسكرية منذ بداية ولايته الثانية، تلقى إحاطات قبل ضرب إيران لم تقتصر على تقييمات صريحة لمخاطر وقوع خسائر كبيرة في أرواح الأميركيين فحسب، بل أشارت أيضا إلى احتمال حدوث تحول في الشرق الأوسط لصالح واشنطن.

ويبدو أن ترامب ازداد جرأة بعد قصف المنشآت الإيرانية النووية الرئيسية في حزيران/ يونيو، الذي اعتبره نجاحا كبيرا، والغارة السريعة التي أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في كانون الثاني/ يناير الماضي، التي منحت واشنطن نفوذا كبيرا على احتياطيات كاراكاس النفطية الهائلة.

وربما يكون قد اضطر إلى اتخاذ موقف صارم تجاه إيران بسبب تهديداته المتكررة بعمل عسكري، فيما يحشد قوة بحرية ضخمة لا يمكنه الإبقاء عليها في المنطقة إلى أجل غير مسمى.

ويرى محللون أن إيران عدو أقوى بكثير وأفضل تسليحا من فنزويلا، رغم أن دفاعات طهران الجوية وقدراتها الصاروخية تدهورت بشدة جراء الغارات الأميركية والإسرائيلية المشتركة في حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت نيكول غرايوسكي، من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن "إيران قوة عسكرية أكثر صلابة، وحتى بردّها الحالي في الخليج فهم مستعدون لتجاوز خطوط لم يكونوا مستعدين لتجاوزها من قبل".

أما مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث غير ربحي يعتبر مؤيدا لإسرائيل ومتشددا تجاه إيران، فقال إن طهران في حالة ضعف شديد لدرجة تجعل من المجدي أن يخاطر ترامب لكبح قدراتها النووية.

وأضاف أن إضعاف برامج إيران النووية والصاروخية بشكل كبير، يمكن أن يكون انتصارا لترامب بغض النظر عن سقوط النظام من عدمه.

وقال السيناتور جاك ريد، كبير الديموقراطيين في لجنة القوات المسلحة، إن ترامب "زجّ ببلادنا في حرب كبرى مع إيران، حرب لم يطرح مبرراتها قط، ولم يسعَ للحصول على تفويض من الكونغرس لخوضها، وليس لديه تصور واضح لكيفية إنهائها".

وأضاف أن الإدارة "تركت الشعب الأميركي في حيرة من أمره بشأن التكاليف الحقيقية للحرب ومخاطرها ومدتها".

وانتقد السيناتور إد ماركي إصدار ترامب الأمر بالهجوم، ووصفه بأنه "غير قانوني وغير دستوري".

وفي المقابل، فإن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي كان من أوائل من علّقوا على الهجوم على إيران، أشاد به بقوله "لقد أبدى الرئيس ترامب استعداده لفعل الصواب، وما هو ضروري لتحقيق سلام حقيقي في المنطقة".

ووجّه السيناتور اليساري بيرني ساندرز انتقادات لاذعة لترامب لكونه أشعل "حربا غير قانونية... وغير دستورية"، مؤكدا أن الإدارة الأميركية "كذبت" على الأميركيين، وأن هذا الصراع سيتسبب بمزيد من عدم الاستقرار.

وصرّح في بيان، بأن "القوة لا تصنع الحق، بل تؤدي إلى فوضى دولية، وتتسبب بالموت والدمار والبؤس للبشر".

وهاجم السيناتور روبن غاليغو ترامب لمخالفته وعوده الانتخابية بالحدّ من التدخلات العسكرية الأميركية، ونشر كل الملفات بشأن جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وكتب غاليغو "ترامب خاض حملته على أساس فضح المتحرشين بالأطفال ووقف الحروب. ترامب الآن يحمي المتحرشين بالأطفال ويشعل الحروب".