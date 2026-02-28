دعوات دولية لوقف التصعيد بعد الهجوم على إيران وردّها الصاروخي

موجة إدانات وتحذيرات دولية بعد الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران وردّها الصاروخي، وسط دعوات لوقف فوري للأعمال العسكرية وتخوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

توالت، اليوم السبت، مواقف دولية وإقليمية دعت إلى وقف فوري للتصعيد، عقب الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران، وردّ طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول في الخليج تضم قواعد أميركية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط.

ودعت الصين إلى "وقف فوري للخطوات العسكرية"، محذّرة من تصعيد إضافي. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين "تحض على تفادي تصعيد إضافي للتوترات، وتحث على استئناف الحوار والمفاوضات للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". كما شددت على ضرورة "احترام سيادة إيران الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها".

من جهتها، دعت تركيا "كل الأطراف" إلى وضع حد لدوامة العنف. واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن ما بدأ بـ"مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة إيران، واستمر مع استهداف إيران دولا ثالثة"، يهدد "مستقبل منطقتنا والاستقرار الدولي"، مطالبة بـ"وقف الأعمال العدائية فورا".

وفي موسكو، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، واعتبره "انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي". وقالت الخارجية الروسية إن ما يجري "مغامرة خطيرة تُقرب المنطقة بسرعة من كارثة إنسانية واقتصادية، وربما إشعاعية".

وفي نيودلهي، حضّت الهند على "الحوار والدبلوماسية"، داعية جميع الأطراف إلى "التحلّي بضبط النفس، وتجنّب التصعيد، وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين"، ومشددة على أنه "يجب احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها".

ودعت سلطنة عُمان، التي تضطلع بدور وساطة بين طهران وواشنطن، إلى "تعليق الأعمال العسكرية فوراً"، محذّرة من خطر توسع الصراع، وحثّت مجلس الأمن على عقد اجتماع عاجل لفرض وقف إطلاق النار.

وفي الرياض، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن إيران استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بهجمات قالت إنه "تم التصدي لها". وأعربت عن "رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة".

واعتبرت أن الهجمات الإيرانية "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال". وأضافت أن هذه الهجمات وقعت "على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران".

وأعربت مصر عن "بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري الخطير"، وأدانت استهداف إيران لدول عربية، معتبرة ذلك "انتهاكا" لسيادتها، ومحذّرة من "انزلاق المنطقة بأسرها إلى الفوضى الشاملة".

الضربات الأميركية والإسرائيلية لإيران تنم عن "انعدام تام للمسؤولية"

وانتقدت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ميليسا بارك، الضربات الأميركية والإسرائيلية، معتبرة أنها تنم عن "انعدام تام للمسؤولية"، وتعرّض المنطقة لمخاطر تصعيد متزايد. وقالت إن "العمل العسكري ليس حلّا مجديا ولا طويل الأمد لمنع انتشار الأسلحة النووية"، داعية إلى وقف فوري لكل الأعمال العسكرية، ومطالبة بانضمام جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا مشتركا أدانوا فيه الضربات الصاروخية الإيرانية على دول في الخليج، واصفين إياها بأنها تهدد الاستقرار الإقليمي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهم "يدينون بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول المنطقة".

ماكرون يدعو لقد اجتماع لمجس الأمن... الأمم المتحدة "تأسف" للهجوم

وفي بيان منفصل، دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، محذّرا من أن "التصعيد الحالي يُشكل خطرا على الجميع". واعتبر أن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل "عواقب وخيمة" على السلام والأمن الدوليين، داعيا إيران إلى التفاوض "بحسن نية" بشأن برنامجها النووي والبالستي. كما أكد اتخاذ "كل التدابير" لحماية المواطنين الفرنسيين في المنطقة.

وفي الأمم المتحدة، ندد مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك بالضربات، قائلا إنه "يدين بشدة الضربات العسكرية التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، والردود الإيرانية التي أعقبتها". وأضاف أن "القنابل والصواريخ ليست السبيل إلى حل الخلافات"، محذّرا من خطر اندلاع نزاع أوسع. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة من ينتهكون قواعد الحرب.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن "قلق بالغ" على المدنيين، داعيا القادة إلى "اختيار طريق الحوار"، ومعتبرا أن "السلام هو أفضل دواء".

وفي بغداد، أدانت السلطات العراقية الضربات الأميركية–الإسرائيلية على إيران، وحذّرت من "زج العراق في الصراع"، بعد مقتل شخصين في غارات جنوب البلاد. وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء إن الاجتماع الأمني استنكر "الاعتداء غير المسوغ" على إيران، مجددا رفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية "كممر أو منطلق للاعتداء".

وأعربت البرازيل عن "قلق بالغ" من التطورات، داعية إلى احترام القانون الدولي وممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التوتر العسكري بين الأطراف، مع تحذيرات متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط دعوات متكررة للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف العمليات العسكرية.