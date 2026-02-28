شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى الشرق الأوسط بعد الهجوم على إيران

أفاد موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية بتأجيل أكثر من 9600 رحلة جوية عالميا، وإلغاء أكثر من 500 رحلة جوية في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 10:30.

ألغت شركات طيران دولية رحلاتها إلى مدن في الشرق الأوسط، عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، إثر إغلاق بلدان عدة في المنطقة مجالاتها الجوية موقتا عقب الغارات.

فقد أعلنت إيران، والعراق، وإسرائيل، وسورية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، إغلاقا كليا أو جزئيا لأجوائها في الساعات التي تلت إطلاق الهجوم.

وأعلنت شركات طيران عالمية من دول عدة عن إلغاءات واسعة النطاق لرحلاتها إلى الشرق الأوسط.

إغلاق مجالات جوية

سارعت إيران إلى إغلاق مجالها الجوي عقب بدء الهجوم.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، في تصريحات أوردتها وكالة تسنيم للأنباء، إن "المجال الجوي للبلاد مغلق تماما حتى إشعار آخر".

كما أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إغلاق إسرائيل مجالها الجوي أمام الطيران المدني.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في العراق أن بغداد أغلقت مجالها الجوي أيضا، بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة إغلاق أجوائها بشكل "موقت وجزئي"، كإجراء "احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم، وحماية أراضي الدولة".

وفي دمشق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عن "إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، الساعة 12 ظهرا (9:00 بتوقيت غرينتش)، ولمدة 12 ساعة"، وذلك "حرصا على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية".

وأعلن الجيش الأردني أن القوات الجوية تجري طلعات جوية لـ"حماية سماء المملكة وصون سيادتها"، وأشار لاحقا إلى أنه أسقط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية.

وأغلقت الكويت مجالها الجوي، فيما أعلن جيشها لاحقا تعامله مع صواريخ في المجال الجوي الكويتي.

إلغاء رحلات

ألغت الخطوط الجوية التركية، Turkish Airlines، السبت، رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط.

وكتب المتحدث باسم الشركة التركية، يحيى أستون، عبر منصة "إكس"، أنه "تم إلغاء الرحلات الجوية إلى لبنان، وسوريا، والعراق، وإيران، والأردن، حتى الثاني من آذار/مارس"، بينما عُلقت الرحلات الجوية إلى قطر، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ليوم السبت.

كذلك، قررت الخطوط الجوية الفرنسية، Air France، "إلغاء رحلاتها المقررة في 28 شباط/فبراير، والأول من آذار/مارس 2026، من تل أبيب وإليها. كما ألغت الشركة رحلاتها في 28 شباط/فبراير 2026 من وإلى بيروت، ودبي، والرياض".

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية، British Airways، أنها لن تُسيّر رحلات إلى تل أبيب والبحرين حتى الرابع من آذار/مارس، كما ألغت رحلتها إلى العاصمة الأردنية، السبت.

وقالت الشركة، في بيان لوكالة فرانس برس: "نُتابع الوضع عن كثب، وقد اتخذنا قرارا تشغيليا بإلغاء رحلاتنا إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من آذار/مارس، كما ألغينا رحلة اليوم (السبت) إلى عمّان".

وأعلنت الخطوط الجوية السويسرية، Swiss International، تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى السابع من آذار/مارس، بإجمالي 14 رحلة.

وأضافت الشركة، وهي الناقل الوطني السويسري: "نظرا لإغلاق العديد من الأجواء نتيجة للوضع الراهن، فإننا نلغي أيضا الرحلات الجوية من زيورخ إلى دبي، المقررة اليوم وغدا".

كذلك، أعلنت "لوفتهانزا" إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب، وبيروت، وعمّان، وأربيل، وطهران، حتى السابع من آذار/مارس.

وأفادت مجموعة الطيران الألمانية، في بيان، أنها وشركاتها التابعة ستعلق أيضا رحلاتها من وإلى دبي وأبوظبي حتى الأحد، عازية هذه الإجراءات إلى "الوضع الراهن في الشرق الأوسط".

وأفادت وسائل إعلام جزائرية أن الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت تعليق رحلاتها المقررة، السبت، إلى عمّان، ودبي، والدوحة.

كما أبلغت الخطوط الجوية النروجية وكالة فرانس برس، السبت، أنها ستعلق رحلاتها من دبي وإليها حتى الرابع من آذار/مارس.

وأعلنت هيئة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إلغاء جميع الرحلات التجارية إلى كل من إسرائيل وإيران "حتى إشعار آخر".

وعلقت أكبر شركتي طيران خاصتين في الهند، إنديغو وإير إنديا، رحلاتهما إلى جميع الوجهات في الشرق الأوسط، السبت، عقب الهجوم.

كما أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط، السبت، "نظرا لتطورات الأوضاع" في المنطقة، موضحة أن هذا القرار يشمل رحلات الناقل الوطني الباكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والدوحة، والكويت.

