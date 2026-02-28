عون: واشنطن أبلغتنا أن إسرائيل لن تصعّد ضد لبنان "ما لم تقع أعمال عدائية"

رسالة أميركية إلى الرئاسة اللبنانية تؤكد أن إسرائيل لن توسّع عملياتها تجاه لبنان ما لم تصدر "أعمال عدائية" من جانبه، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتحذيرات من انزلاق الساحة اللبنانية إلى الحرب.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، أن لبنان تلقى رسالة أميركية تفيد بأن إسرائيل "ليست في وارد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، طالما لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية"، فيما حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من أن بلاده ترفض الدخول بأي "مغامرات" تهدد "أمنها".

وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني، في منشور على منصة "إكس"، بعيد شنّ الولايات المتحدة واسرائيل هجوما على إيران، في وقت دعا فيه حزب الله دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه "المخطط العدواني"، من دون أن يعلن ما إذا كان سيتدخل عسكريا إلى جانب طهران.

وأفاد بيان للرئاسة بأن عون تلقى، عبر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، رسالة من الإدارة الأميركية "تؤكد أن الجانب الإسرائيلي ليس في وارد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، طالما لا أعمال عدائية من الجهة اللبنانية".

يأتي ذلك في ظل مخاوف داخلية من انزلاق لبنان إلى المواجهة، مع تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وكان عون قد شدد في وقت سابق على أن "تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة".

في المقابل، أصدر حزب الله بيانًا دان فيه ما وصفه بـ"العدوان الأميركي–الإسرائيلي الغادر" على إيران، معتبرًا أنه يأتي بعد "أشهر من التهديدات الصهيونية والأميركية" الهادفة إلى "إخضاع الجمهورية الإسلامية".

وقال الحزب إن الهجوم يشكل "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة"، واعتبره استمرارًا لما وصفه بـ"نهج الغطرسة والاستكبار" الأميركي والإسرائيلي في المنطقة.

وأضاف أن ما يجري "تأكيد أن المشكلة لم تكن يومًا في البرنامج النووي"، بل في "رفض وجود دولة قوية في المنطقة تعتمد على نفسها"، بحسب تعبير البيان.

وشدد الحزب على أن العدوان "لن يزيد الجمهورية الإسلامية إلا قوة وصلابة"، معلنًا "تضامنه الكامل مع إيران قيادةً وشعبًا".

ودعا الحزب دول وشعوب المنطقة إلى "الوقوف في وجه هذا المخطط"، محذرًا من أن "عواقبه الوخيمة ستطال الجميع دون استثناء".

وفي تطور متصل، حثّت السفارة الأميركية في بيروت المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان "فورًا ما دامت الخيارات التجارية متاحة"، كما دعت إلى عدم السفر إليه.

وأشارت السفارة إلى أن القرار يأتي في ظل التصعيد الإقليمي والمخاوف من احتمال تدخل حزب الله في النزاع دعمًا لطهران.

من جهته، حذر رئيس الحكومة اللبنانية، سلام، من إدخال البلاد في "مغامرات تهدد أمنها ووحدتها"، داعيًا اللبنانيين إلى التحلي بالحكمة.

وقال في منشور على منصة "إكس" إن لبنان لن يقبل أن "يدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها"، مؤكدًا أن الحكومة تجري "كل الاتصالات الدبلوماسية اللازمة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة".

كما دانت الخارجية اللبنانية "الاعتداءات الإيرانية" على دول الخليج، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي طالت عواصم خليجية.

ضربات إسرائيلية على لبنان

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، قبل بدء الهجوم على إيران، تنفيذ غارات على "منشآت لحزب الله" في جنوب لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن ضربات استهدفت مناطق جبلية.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف منع الحزب من إعادة بناء قدراته.

وأعلن حزب الله، السبت، إلغاء حفل تأبيني لعدد من قادته كان مقررا أن يتحدث فيه أمينه العام نعيم قاسم، وذلك "نظرا للمستجدات الحاصلة".

وتتزامن هذه المواقف في ظل التصعيد العسكري المتواصل، في وقت يسعى فيه لبنان الرسمي إلى تجنب الانخراط المباشر في المواجهة، وسط تحذيرات دولية من توسع نطاق الحرب.