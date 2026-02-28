قطاع الطاقة الإيراني: قدرات الإنتاج وحدود البنية التحتية

"إيران خزنت كمية قياسية من النفط على ظهر سفن عائمة تعادل استهلاك العالم ليومين تقريبًا في ظل سعي طهران إلى حماية مخزوناتها من أي ضربات أميركية محتملة"

(إغلاق مضيق هرمز خطوة قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراع / Getty Images)

الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران ربما يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط والغاز وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

هذا ما يستهل به تقرير نشرته "رويترز"، صباح اليوم، السبت، وعرضت فيه بعض المعطيات عن قطاع الطاقة في إيران وصادراتها وتأثير العقوبات الغربية السابقة.

الإنتاج والبنية التحتية

يلفت التقرير إلى أن إيران "هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا، فضلاً عن 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات وغيرها من السوائل، بما يمثل 4.5 بالمئة فحسب من الإمدادات العالمية.

وبحسب شركة "إف.جي.إي" للاستشارات، تبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي المحلية في إيران 2.6 مليون برميل يوميا.

وبحسب بيانات شركة "كبلر" صدرت إيران ما يقرب من 820 ألف برميل يوميًا من الوقود، ومنه غاز البترول المسال، في 2025، وهو مستوى أقل بشكل طفيف مقارنة بمستويات 2024.

وتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسي، يتابع تقرير "رويترز"، في الأقاليم الجنوبية الغربية، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان والغاز في إقليم بوشهر والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.

وتصدر إيران 90 بالمئة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج لشحنه من مضيق هرمز.

وينقل التقرير عن محللين أن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك يمكنهم تعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية باستغلال فائض الطاقة الإنتاجية لضخ مزيد من الخام، إلا أن هذا الفائض يتقلص بسبب خطوات زيادة الإنتاج التي بدأت المجموعة في تنفيذها على مدار العام الماضي.

من المشتري الرئيسي للنفط الإيراني؟

المشتري الرئيسي للنفط الإيراني هي مصافي التكرير التابعة للقطاع الخاص في الصين. وأدرجت الولايات المتحدة بعض تلك المصافي على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.

وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، لكن مشترياتها من النفط الإيراني تراجعت.

وأظهرت بيانات كبلر الصادرة في 27 شباط/فبراير أن إيران خزنت كمية قياسية من النفط على ظهر سفن عائمة بلغت نحو 200 مليون برميل، أي ما يعادل استهلاك العالم ليومين تقريبًا، في ظل سعي طهران إلى حماية مخزوناتها من أي ضربات أميركية محتملة.

وتتهرب إيران منذ سنوات من العقوبات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وتغيير مصدر النفط وإخفاء مواقع الناقلات عن الأقمار الصناعية.

أكبر احتياطي للغاز في العالم

تنتج إيران الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي البحري الذي يشكل حوالي ثلث أكبر مخزن لاحتياطي الغاز الطبيعي في العالم.

وتتشارك إيران هذا الحقل مع قطر التي تطلق على حقلها اسم حقل غاز الشمال.

وبسبب العقوبات وقيود فنية، يجري تخصيص معظم الغاز الذي تنتجه طهران من حقل بارس الجنوبي للاستخدام المحلي في إيران.

وتظهر بيانات صادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز، يوضح التقرير، أن إجمالي إنتاج إيران من الغاز الطبيعي بلغ 276 مليار متر مكعب في 2024، فيما وصل الاستهلاك المحلي إلى 94 بالمئة من تلك الكمية.

وطالت هجمات إسرائيلية في حزيران/ يونيو أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من منشآت الغاز القطرية، والكثير منها عبارة عن مشروعات مشتركة مع شركات طاقة دولية كبرى، منها شركتا إكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأميركيتان العملاقتان.

وحققت الدوحة مئات المليارات من الدولارات جراء تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لما يقرب من ثلاثة عقود.

ويحتوي الحقل بأكمله "على ما يقدر بنحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم بأسره لمدة 13 عامًا"، يختم تقرير "رويترز".