ما هي قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية؟

تشير تقديرات أميركية إلى أنّ إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة، بمدى يصل إلى نحو ألفي كيلومترا، مع شبكة مواقع ومنشآت تحت الأرض. وتضم ترسانتها طرازات بعيدة ومتوسطة المدى تقدر على الوصول إلى إسرائيل.

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران، اليوم السبت، وهو ما يدخل المنطقة في صراع جديد يقول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّه سينهي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ويتيح للإيرانيين فرصة إسقاط حكامهم، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول صواريخ إيران الباليستية:

ما هي الصواريخ الباليستية؟

الصاروخ الباليستي هو سلاح يعمل بالدفع الصاروخي، ويتم توجيهه في مرحلة صعوده الأولية، لكنه يتبع مسار سقوط حر. وهو يحمل رؤوسا حربية، تحتوي إما على متفجرات تقليدية وإما على ذخائر بيولوجية أو كيميائية أو نووية محتملة، لمسافات متفاوتة.

وتعتبر القوى الغربية ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية تهديدا عسكريا لاستقرار المنطقة، ويمكنها حمل أسلحة نووية إذا قامت طهران بتطويرها، فيما تنفي إيران أي نية لصنع قنابل ذرية.

أنواع الصواريخ الإيرانية ومداها

يقول مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية، إنّ إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة. ويبلغ مدى صواريخها المعلن نحو ألفي كيلومترا، وهو ما اعتبره مسؤولون إيرانيون كافيا لحماية البلاد، لأنّه يمكن أن يصل إلى إسرائيل.

وتقع العديد من مواقع الصواريخ الإيرانية في العاصمة طهران ومحيطها، وهناك ما لا يقل عن خمس مدن صاروخية تحت الأرض معروفة في أقاليم مختلفة منها كرمانشاه وسمنان، وكذلك بالقرب من منطقة الخليج.

ووفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، تمتلك إيران عددا من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل، وتشمل القائمة صاروخ "سجّيل" بمدى يبلغ 2000 كيلومترا، و"عماد" بمدى 1700 كيلومترا، وصاروخ "قدر" بمدى 2000 كيلومترا، و"شهاب-3" بمدى 1300 كيلومترا، و"خرمشهر" بمدى 2000 كيلومترا، وهويزه بمدى 1350 كيلومترا.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في نيسان/ أبريل 2025، رسما بيانيا يعرض تسعة صواريخ إيرانية قالت إنّها قادرة على الوصول إلى إسرائيل. وتشمل هذه الصواريخ صاروخ "سجّيل"، الذي قالت الوكالة إنّه قادر على التحليق بسرعة تتجاوز 17 ألف كيلومترا في الساعة ويبلغ مداه 2500 كيلومترا، وصاروخ "خيبر"، الذي يبلغ مداه 2000 كيلومترا، وصاروخ "حاج قاسم"، الذي يبلغ مداه 1400 كيلومترا.

وتقول رابطة الحد من الأسلحة، وهي مؤسسة أبحاث مقرها واشنطن، إنّ الترسانة الباليستية الإيرانية تشمل صاروخ "شهاب-1"، الذي يُقدَّر مداه بنحو 300 كيلومترا، وصاروخ "ذو الفقار"، بمدى يبلغ 700 كيلومترا، وصاروخ "شهاب-3"، الذي يتراوح مداه بين 800 وألف كيلومترا، إضافة إلى صاروخ "عماد-1"، وهو قيد التطوير ويبلغ مداه 2000 كيلومترا، ونموذج من صاروخ "سجّيل" قيد التطوير يتوقع أن يتراوح مداه بين 1500 و2500 كيلومترا.

متى استخدمت إيران صواريخها آخر مرة؟

خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في حزيران/ يونيو 2025، أطلقت طهران صواريخ باليستية على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير مبانٍ.

وذكر معهد دراسات الحرب "آي.إس.دبليو"، ومشروع التهديدات الخطيرة بمعهد "أميركان إنتربرايز"، "إيه.إي.آي"، أنّ إسرائيل "دمرت على الأرجح نحو ثُلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية" خلال الحرب، فيما يقول مسؤولون إيرانيون إنّ طهران تعافت من الأضرار التي لحقت بها خلال تلك الحرب.

وردّت إيران أيضا على مشاركة الولايات المتحدة في الغارات الجوية الإسرائيلية، بإطلاق صواريخ على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر. وبعثت طهران آنذاك بإنذار مسبق قبل قصف القاعدة الذي لم يسفر عن أي إصابات، وتبعه إعلان واشنطن وقف إطلاق النار بعد ذلك بساعات.

وفي كانون الثاني/ يناير 2024، استخدم الحرس الثوري الإيراني الصواريخ عندما أعلن مهاجمته مقر المخابرات الإسرائيلية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، وخلال هجوم آخر على مقاتلي تنظيم "داعش" في سورية.

وأعلنت طهران أيضا شن غارات صاروخية استهدفت قاعدتين تابعتين لجماعة بلوشية مسلحة في باكستان.

وعبرت السعودية والولايات المتحدة عن اعتقادهما بأنّ إيران تقف وراء هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ على منشآت نفطية سعودية عام 2019، وقد نفت طهران ذلك.

وفي عام 2020، أطلقت إيران الصواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق، ردا على غارة أميركية بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

إستراتيجية الصواريخ وتطويرها

تقول إيران إنّ صواريخها الباليستية قوة مهمة للردع والرد في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأهداف إقليمية محتملة أخرى.

وذكر تقرير صادر في 2023 عن كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة، بهنام بن طالبلو، أنّ إيران تواصل تطوير مستودعات صواريخ تحت الأرض مجهزة بأنظمة نقل وإطلاق، وكذلك مراكز لإنتاج الصواريخ وتخزينها. وأضاف التقرير أنّ إيران أطلقت في حزيران/ يونيو 2020 صاروخا باليستيا من تحت الأرض لأول مرة.

ويقول التقرير إنّ إيران تعلّمت، من خلال تفكيك الصواريخ الأجنبية ودراسة مكوناتها، كيفيّة تعديلها وتصنيع نسخ مطورة منها. وقد أتاح لها ذلك إطالة هياكل الصواريخ واستخدام مواد أخف وزنا، مما ساعد على زيادة مدى الصواريخ.

وفي حزيران/ يونيو 2023، ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أنّ إيران أزاحت الستار عما وصفه المسؤولون بأنّه أول صاروخ باليستي فرط صوتي من إنتاجها. ويمكن للصواريخ فرط الصوتية التحليق بسرعات تزيد بخمس مرات على الأقل على سرعة الصوت، وفي مسارات متغيرة مما يجعل من الصعب اعتراضها.

وتقول رابطة الحد من الأسلحة، إنّ برنامج الصواريخ الإيراني يعتمد إلى حد بعيد على تصميمات كورية شمالية وروسية، وإنّه استفاد من مساعدة صينية.

ولدى إيران كذلك صواريخ كروز مثل صواريخ "كيه.إتش-55"، التي تطلق من الجو والقادرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداها نحو ثلاثة آلاف كيلومترا.