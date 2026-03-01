من يخلف خامنئي؟ آلية دستورية تبدأ فورًا لمنع فراغ في السلطة

إيران تشرع بتنفيذ آليتها الدستورية لانتقال السلطة بعد مقتل علي خامنئي، عبر تشكيل مجلس قيادة مؤقت يضم الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيهًا من مجلس صيانة الدستور، إلى حين انتخاب القائد الجديد من قبل مجلس خبراء القيادة.

بدأت إيران، صباح اليوم، الأحد، تنفيذ الآلية الدستورية لانتقال السلطة بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في الضربة الافتتاحية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وذلك بإعلان تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتولى مهام المنصب إلى حين انتخاب خلف له.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، أن المرحلة الانتقالية انطلقت رسميًا، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتشكيل المجلس المؤقت "في أقرب وقت ممكن"، وأن الإجراءات بدأت اعتبارًا من اليوم.

وأوضح لاريجاني أن المجلس الانتقالي سيتكوّن من رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، وسيتولى إدارة شؤون القيادة مؤقتًا إلى حين اختيار القائد الجديد.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده استعدت "لكل السيناريوهات"، بما في ذلك احتمال مقتل المرشد، مضيفًا أن القيادة الإيرانية "تصورت هذه اللحظات مسبقًا"، ومتوعدًا بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "سيتحملان تبعات تجاوز الخطوط الحمراء".

بدوره، أعلن محمد مخبر، أحد مستشاري خامنئي، أن المجلس الثلاثي سيباشر مهامه فور تشكيله، مشددًا على أن الانتقال يجري ضمن إطار دستوري واضح يمنع أي فراغ في السلطة.

المادة 111: مجلس الخبراء يتحرك "في أسرع وقت ممكن"

وينص الدستور الإيراني، في المادة 111، على أنه عند وفاة القائد أو عجزه أو استقالته أو عزله، يتولى مجلس خبراء القيادة صلاحية تشخيص الشغور واختيار البديل.

ويُلزم الدستور المجلس بعقد جلسة طارئة "في أسرع وقت ممكن" لانتخاب قائد جديد، بما يضمن استمرارية أعلى سلطة في الدولة دون انقطاع.

ويحدد النص الدستوري تشكيل مجلس مؤقت من ثلاثة أعضاء يتولون مهام القائد خلال الفترة الانتقالية، هم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور يُختار من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ويقيد الدستور صلاحيات المجلس المؤقت في القضايا المصيرية، إذ يشترط حصوله على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد السياسات العامة، أو إعلان الحرب أو السلام، أو إصدار أمر الاستفتاء العام، أو عزل رئيس الجمهورية، أو تعيين وعزل القيادات العسكرية العليا.

مجلس خبراء القيادة: 88 عضوًا يختارون البديل

ويتألف مجلس خبراء القيادة من 88 عضوًا منتخبين من الشعب، ويتولى حصريًا اختيار القائد الجديد.

ويشترط النظام الداخلي للمجلس حضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، أي 59 عضوًا، لعقد جلسة الانتخاب، كما يتطلب اختيار القائد موافقة ثلثي الحاضرين.

ويجيز الدستور للمجلس، نظريًا، اختيار مجلس قيادة بدل القائد الفرد، إلا أن التجربة العملية للجمهورية الإسلامية اعتمدت نموذج القيادة الفردية منذ تأسيسها.

شروط المنصب وصلاحياته

وتحدد المادة 109 من الدستور شروط تولي منصب القائد، وتشمل الاجتهاد الفقهي، والعدالة، والكفاءة السياسية، والقدرة على القيادة.

وتمنح المادة 110 القائد صلاحيات واسعة، تشمل تحديد السياسات العامة للنظام، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وإعلان الحرب والسلام، وتعيين وعزل كبار المسؤولين، والمصادقة على انتخاب رئيس الجمهورية، وعزله وفق آليات محددة.