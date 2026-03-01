إيران تبدأ المرحلة الانتقالية بعد اغتيال خامنئي وترامب يهدد بضربة غير مسبوقة

دخلت إيران مرحلة انتقالية بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في الضربات الأميركية والإسرائيلية، حيث أعلنت طهران عن تشكيل مجلس قيادة مؤقت لضمان استمرارية الدولة، مع تأكيدات على استعدادها لكل السيناريوهات واستمرار الدفاع عن سيادتها.

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية تبدأ الأحد.

وقال لاريجاني أنه سيتم "تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريبا، وسيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور المسؤولية إلى حين انتخاب القائد المقبل" مضيفا أنه "سيتم تشكيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، نعمل على تشكيله منذ اليوم".

وأكد لاريجاني أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها بكل قوة، مشددا على أن اغتيال القادة لن يزعزع موقف البلاد، وأن الرد الإيراني سيكون أقوى مما شهده العالم أمس.

وأشار لاريجاني إلى أن الضربات الإيرانية ستكون مؤلمة للأميركيين أكثر من السابق، محملا إسرائيل بالمسؤولية عن محاولاتها تقسيم إيران ونهب ثروات شعبها بالتعاون مع واشنطن.

وأوضح أن القيادة الإيرانية اتخذت خطوات لترتيب السلطة وفق الدستور، وسيتم قريبا تشكيل مجلس قيادة مؤقت لضمان استمرارية الدولة، مؤكداً أهمية يقظة الشعب والقوات المسلحة في المرحلة الراهنة.

إيران استعدت لكل السيناريوهات بما فيها مقتل خامنئي

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن إيران استعدت "لكل السيناريوهات"، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وقال قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي "لقد استعددنا لهذه اللحظات وتصوّرنا كل السيناريوهات" مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "تجاوزا خطوطنا الحمر" و"سيواجهان تبعات ذلك".

ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية "غير مسبوقة" إذا ردت

أعلن الرئيس دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة غير مسبوقة" إذا ردت على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال في ساعة مبكرة الأحد أن إيران أعلنت "أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من أي ضربة سابقة"

وأضاف "لكن من الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك، لأنهم إن فعلوا، فسنضربهم بقوة غير مسبوقة!".

وأكدت طهران الأحد اغتيال خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران التي ردت باستهداف الدولة العبرية وعدد من الدول العربية.

وقال ترامب إن الضربات الأميركية ستستمر "طالما دعت الحاجة"، معتبرا أن مقتل خامنئي يمنح الإيرانيين "أفضل فرصة" لتولي السلطة.

وكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا حول إيران غدا الإثنين

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا الإثنين بطلب من روسيا إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، على ما أعلنت مساء السبت.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في فيينا في بيان أن هذا الاجتماع الخاص لمجلس حكامها سيبحث "مسائل متعلقة بالضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على أراضي جمهورية إيران الإسلامية".