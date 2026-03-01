الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها

أعلنت الإمارات في بيان رسمي إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من الجمهورية الإيرانية، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية إيرانية على الأراضي الإماراتية، ردًّا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

آثار ضربة إيرانية لميناء جبل علي في دبي بالإمارات، اليوم الأحد (Getty Images)

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، في بيان إن الإمارات أعلنت إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وإنها تدين الاعتداءات الإيرانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في البيان، "أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزّل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان، "أكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي تجسيدا لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي".

ويأتي البيان بعدما شنت إيران سلسلة هجمات على الإمارات؛ في إطار ردها على هجمات أميركية إسرائيلية أدت الى مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.