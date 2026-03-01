الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بـ4 صواريخ

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق أربعة صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن في بحر عُمان، مؤكدا استهدافها دون أضرار وفق إعلان أميركي. يأتي ذلك وسط تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن شنّه هجوما بـ4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن المتمركزة في بحر عمان.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني.

وورد في البيان: "في هجوم على أهداف معادية، استُهدفت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بأربعة صواريخ باليستية".

وقال مسؤول أميركيا في تصريحات صحافية، إن "حاملة الطائرات لينكولن تعرضت لهجوم بصواريخ إيرانية لم تقترب منها، ولم تلحق بها أي أضرار".

وأضاف المسؤول ذاته أن "الهجوم الإيراني لم يؤثر على حاملة الطائرات لينكولن، التي تواصل عملياتها العسكرية".

وأكّدت القيادة الوسطى الأميركية، أن "حاملة الطائرات لينكولن لم تُصب من قبل إيران والصواريخ لم تقترب حتى من الهدف".

وبعد تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، تمركزت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في خليج عُمان.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذه الحرب، رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بشهادة الوسيط العماني، ومسؤولين أميركيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأميركي، بعد عدوانها الأول في حزيران/ يونيو 2025.