الرئيس الإيراني يتوعّد بالانتقام لاغتيال خامنئي: "واجب شرعي وحق مشروع"

الرئيس الإيراني يعتبر مقتل خامنئي إعلان حرب ضد المسلمين، وشدد على أن الثأر "واجب شرعي وحق مشروع"، فيما يتوعّد لاريجاني الولايات المتحدة وإسرائيل بردّ لم يسبق له مثيل.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يُعد "إعلان حرب على المسلمين" متوعدا بالانتقام والثأر.

وأضاف أن "اغتيال أعلى سلطة سياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزعيم بارز للشيعة حول العالم إعلان حرب صريح ضد المسلمين، ولا سيما الشيعة، في كل أنحاء العالم"

وشدد الرئيس الإيراني على أن "الثأر من منفذي هذه الجريمة التاريخية ومخططيها واجب شرعي وحق مشروع" على حد تعبيره.

من جانبه، توعّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات "لم يسبق أن شهدتا مثلها"، وذلك في أعقاب اغتيال خامنئي.

وقال لاريجاني في منشور عبر منصة "إكس" إن "إيران أطلقت أمس صواريخ على الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد تسببت بأضرار"، مضيفًا: "اليوم سنضربهما بقوة لم يسبق لهما أن شهدتا مثلها"، وفق تعبيره.

