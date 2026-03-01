باكستان: قتلى وجرحى في احتجاجات كراتشي على اغتيال خامنئي

أسفرت تظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الأميركية في كراتشي على اغتيال خامنئي عن سقوط عدة قتلى وجرحى، وسط محاولات المتظاهرين اقتحام المقر واستخدام قوات الأمن للرصاص والغاز لتفريقهم، ما يعكس حدة الغضب الشعبي تجاه الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران.

الغضب الشعبي يتصاعد في باكستان بعد الهجوم على إيران (Getty Images)

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرون آخرون، أغلبهم بالرصاص، الأحد، في تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي، احتجاجاً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد الناطق باسم مؤسسة إيدهي، محمد أمين بنقل تسع جثث على الأقل إلى مستشفيات كراتشي، وذلك بعد محاولة المئات اقتحام مقر القنصلية احتجاجاً على الضربات.

وحاول مئات المتظاهرين اقتحام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي الباكستانية الأحد، احتجاجا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي السبت على إيران.

وتسلقت مجموعة من الشباب البوّابة الرئيسية واصلة إلى الباحة الأمامية للمبنى حيث حطّمت بعض النوافذ. وردّت الشرطة بإطلاق الغاز على المحتجّين لفضّ التظاهرة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

قال شاهد من رويترز إن الشرطة الباكستانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، الأحد، لتفريق متظاهرين أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، وذلك في أعقاب الإعلان عن اغتيال في ضربات أميركية وإسرائيلية.