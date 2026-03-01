برلين وباريس ولندن مستعدة لاتخاذ "خطوات دفاعية" هدفها "تدمير" القدرات العسكرية الإيرانية

أعرب قادة الدول الثلاث عن "قلقهم حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية، التي تشنها إيران على دول المنطقة"، ردًا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدفها.

مظاهرات في طهران ضد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران (Getty images)

أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك صدر الأحد، استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة إيران على إطلاق صواريخ ومسيّرات".

وأورد بيان الدول الثلاث: "سنتخذ خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة"، لا سيما عبر منع الجمهورية الإسلامية من إطلاق الصواريخ والمسيّرات.

وردّت طهران على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، الذي بدأ السبت، بضربات مكثفة طالت دولًا مجاورة عدة، خصوصًا تلك التي تستضيف قواعد أميركية، وكذلك إسرائيل، حيث قُتل تسعة أشخاص الأحد، وفق جهاز الإسعاف.

وأعرب قادة الدول الثلاث عن "قلقهم حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية، التي تشنها إيران على دول المنطقة"، ردًا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدفها.

وتابع البيان أن الضربات "استهدفت حلفاءنا المقربين، وتهدد عناصر قواتنا المسلحة ومدنيينا في المنطقة بأسرها".

وستتباحث برلين وباريس ولندن في هذه التدابير الدفاعية مع الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة.

والأحد، أعلنت واشنطن مقتل ثلاثة عناصر في القوات الأميركية، في إطار العملية العسكرية ضد إيران، والتي أفضت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز"، إن "لا حدود" لحق إيران في الدفاع عن نفسها.

وشدّد على أن "ما تفعله الولايات المتحدة هو عمل عدواني، وما نفعله هو دفاع عن النفس. ثمة فرق شاسع بين هذين الأمرين".

الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد "يمكن أن يهدد المنطقة وأوروبا وما يتخطى حدودهما"

حذّر الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، الأحد، من "تصعيد" في الشرق الأوسط، الذي "سيخسر الكثير من أي حرب طويلة الأمد".

وقالت كالاس، متحدثة باسم الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية دول التكتل: "ينبغي ألا تؤدي الأحداث الجارية في إيران إلى تصعيد يمكن أن يهدد الشرق الأوسط وأوروبا، وما يتخطى حدودهما، مع عواقب لا يمكن توقعها، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي".

وشدّدت على أن "هجمات إيران على عدد من دول الشرق الأوسط لا يمكن تبريرها".