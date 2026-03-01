بريطانيا تؤكد إطلاق إيران صاروخين بالستيين "في اتجاه قبرص"

قال جون هيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "أطلق صاروخان بالستيان في اتجاه قبرص"، موضحا أن طائرات مقاتلة بريطانية شاركت في عمليات "دفاعية" في المنطقة انطلاقا من القاعدة الجوية البريطانية في الجزيرة ومن قاعدة في قطر.

أعلن وزير الدفاع البريطاني، الأحد، أن إيران أطلقت صاروخين بالستيين "في اتجاه قبرص" في سياق "الهجمات الانتقامية العشوائية" بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية، لكنه ابدى اعتقاده أن الغاية منهما لم تكن استهداف الجزيرة المتوسطية.

وأضاف "نحن الآن على يقين تام أن (العملية) لم تكن تهدف إلى ضرب قبرص، لكن هذا يوضح مدى تعرّض قواعدنا وأفرادنا، العسكريين والمدنيين، للخطر في الوقت الحالي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الصاروخين أو كيفية اعتراضهما.

واتهم طهران بأنها "تشنّ هجمات عشوائية وجامحة بشكل متزايد".

من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في منشور على منصة إكس إنّه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرا إلى أنّه "أكد بوضوح لا لبس فيه أن قبرص لم تكن هدفا". وأضاف "لا نزال على تواصل مباشر".

ورأى هيلي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الأحد، أنّ "هذا مثال على وجود تهديد حقيقي ومتزايد من نظام يشن هجمات واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، وهذا يتطلب منا التحرك. يتطلب منا التحرك دفاعيا".

وتابع "إلى جانب الأميركيين، قمنا بتعزيز قواتنا الدفاعية في الشرق الأوسط. ننفذ طلعات جوية. ونسقط الطائرات المسيّرة التي تهدد قواعدنا أو شعبنا أو حلفاءنا".

في الأثناء، حثت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في البحرين والكويت وقطر والإمارات على "البقاء بأمان في منازلهم"، في ظل تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

ونصحت عبر منصة إكس "بعدم السفر إلى البحرين والكويت وقطر والإمارات، إلا في حالات الضرورة القصوى".