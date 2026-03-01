تداعيات الحرب على حركة الملاحة في مضيق هرمز

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني غرق ناقلة نفط بعد استهدافها خلال محاولتها عبور المضيق، وأكدت طهران أن الممر البحري بات مغلقا فعليا، مع تحذيرات للسفن من دخوله، وعلّقت شركات شحن كبرى نقلها عبر المضيق، وتعرضت سفن لهجمات قبالة عُمان والإمارات.

سفينة تبحر في مضيق هرمز قرب خليج عُمان، اليوم الأحد (Getty Images)

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، بأن ناقلة نفط تغرق بعدما تعرّضت للاستهداف خلال محاولتها عبور مضيق هرمز الإستراتيجي.

وجاءت الحادثة في خضم الرد الإيراني على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، الذي أدى، السبت، إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وقال التلفزيون الرسمي إن "مصير ناقلة النفط المخالفة التي استُهدفت أثناء محاولتها العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز هو أنها تغرق الآن"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبثّت القناة مشاهد أظهرت تصاعد دخان أسود كثيف من الناقلة المشتعلة في البحر.

وكان الحرس الثوري الإيراني حذّر، السبت، من أن الممرّ المائي الحيوي بات غير آمن بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأعلن إغلاقه أمام حركة السفن.

وفي السياق، علّقت شركتا شحن كبيرتان الملاحة عبر الخليج نتيجة الحرب على إيران، في خطوة من شأنها إبطاء حركة الإمدادات البحرية أكثر في المنطقة.

وأتى الإعلان فيما بعث الحرس الثوري الإيراني برسائل لاسلكية إلى سفن يحذرها من دخول المضيق، الذي قد "أُغلق بحكم الأمر الواقع"، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وعليه، أصدرت مجموعة "سي أم إيه سي جي أم" الفرنسية بيانا، طلبت فيه من سفنها في الخليج "إيجاد ملجأ"، وعلّقت فيه عمليات العبور في قناة السويس بسبب النزاع في المنطقة.

وجاء في بيان الشركة التي تعدّ ثالث أكبر مجموعة شحن للحاويات في العالم؛ "تلقّت كلّ السفن في الخليج حاليا أو تلك المتوجّهة إلى الخليج توجيهات بمفعول فوري لإيجاد ملجأ".

وأضاف البيان أن "العبور في السويس معلّق حتّى إشعار آخر وسيعاد توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح"، في جنوب إفريقيا، ما من شأنه أن يطيل الرحلة بآلاف الكيلومترات.

أما "هاباغ-لويد" التي تعدّ خامس أكبر شركة شحن في العالم، فقد أفادت بتعليق كلّ عمليات عبور السفن في مضيق هرمز "حتّى إشعار آخر".

وأبلغت عدّة مجموعات شحن، بما فيها العملاق "ميرتس"، زبائنها، باحتمال تأخّر وصول الشحنات بسبب التطوّرات الأخيرة.

وكذلك، طلبت الولايات المتحدة من سفنها الابتعاد عن الخليج نظرا للأعمال العسكرية في المنطقة.

وتعرّضت سفينتان، اليوم الأحد، لهجمات في المضيق، وفق ما أفادت به وكالات أمن بحري.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة قبالة عُمان أصيبت "بمقذوف مجهول"، فيما أفادت هذه الهيئة ووكالة الأمن البحري الخاص "فانغارد تيك"، بتعرّض سفينة أخرى قبالة سواحل الإمارات لضربة.

فيما أوضحت الهيئة التابعة للجيش البريطاني أن السفينة "أُصيبت بمقذوف تسبب في اندلاع حريق جرى إخماده". وذكرت أن السفينة واصلت رحلتها، دون تحديد وجهتها أو الدولة التابعة لها.

ودعت السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر (و)الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

وفي عُمان، أعلنت السلطنة تعرض ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بالاو للاستهداف قبالة سواحلها، مشيرة إلى إصابة 4 من أفراد طاقمها الذي تم إجلاؤه.

كما أعلنت "أم أس سي"، وهي من كبرى شركات الشحن البحري في العالم، أنها أبلغت كل السفن التابعة لها في الخليج بالاحتماء في مكان آمن، وعلّقت حجوزات الشحن الى الشرق الأوسط.

وأوردت في بيان "كإجراء احترازي، أصدرت ’أم أس سي’ تعليمات إلى كل السفن التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، إضافة إلى تلك المتجهة إلى المنطقة، للتوجه إلى مناطق الاحتماء الآمنة المحددة حتى إشعار آخر"، وأضافت أنها "علّقت كل الحجوزات للشحن العالمي إلى منطقة الشرق الأوسط حتى إشعار آخر".

ويعدّ المضيق نقطة عبور أساسية لإمدادات النفط العالمية، وطريق الشحن الرئيس الذي يربط دول الخليج الغنية بالنفط في الشرق الأوسط بأسواق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، إذ يستوعب المضيق رُبع إمدادات النفط المنقول بحرا في العالم، وخُمس شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وأظهرت بيانات العام 2024، عبور نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بحسب وكالة الطاقة الأميركية.