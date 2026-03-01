موجز أنباء العالم الأحد: إيران واغتيال خامنئي في قلب التطورات

إيران تبدأ حدادا على علي خامنئي بعد مقتله بضربات إسرائيلية أميركية، وتوعّدت بالرد بقوة. تولّى مجلس قيادة انتقالي برئاسة مسعود بزشكيان إدارة البلاد، فيما توسعت الهجمات إقليميا وسط إدانات دولية وتحذيرات من اتساع الصراع.

بدأت إيران حدادا رسميا لمدة 40 يوما على المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي-الأميركي غير المسبوق، والمتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وتعهّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل بقوة "لم يسبق أن شهدتا مثلها"، وشدد على أن الهجمات الإيرانية تستهدف قواعد أميركية، لا دول المنطقة.

وعيّنت إيران علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة الانتقالي، الذي سيتولى إدارة البلاد عقب مقتل المرشد الأعلى.

وأعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أن مجلس القيادة الانتقالي في إيران بدأ عمله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم على إيران، السبت، أسفر عن مقتل 40 قياديا كبيرا، بمن فيهم المرشد الأعلى.

وارتفعت حصيلة قتلى موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة على إسرائيل إلى 9 على الأقل، وفق ما أكد الإسعاف الإسرائيلي.

واعترضت إسرائيل صاروخا إيرانيا فوق دمشق، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية.

وقُتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية، استهدفت أحد مقارهم في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وأخرى من الحشد الشعبي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمّر نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ خلال حرب حزيران/ يونيو 2025، مشيرا إلى أن إيران كانت تنتج عشرات الصواريخ من طراز "أرض-أرض" كلّ شهر.

ووصف وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقتل خامنئي بأنه "نقطة تحول" في الحرب، في حين أعرب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ عن أمله أن تُسفر المواجهة مع إيران عن بدء "عصر جديد" للشرق الأوسط بأسره، بما في ذلك إيران، على حدّ قوله.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، علمت أن خامنئي سيشارك في اجتماع رفيع المستوى صباح السبت في طهران، ما أتاح للقوات الأميركية والإسرائيلية استهدافه.

وزعم الجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم" بأي ضربة أميركية أو إسرائيلية في منطقة قالت السلطات الإيرانية إن مدرسة فيها تعرضت للهجوم السبت ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ناقلة نفط تغرق، بعدما تعرّضت للاستهداف، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز الإستراتيجي.

واستهدفت ضربات إيرانية إقليم كردستان في شمال العراق، حيث توجد قواعد أميركية، فيما عمّ الغضب مناطق في بغداد بعد مقتل المرشد الأعلى في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني أن إيران أطلقت صاروخين بالستيين "في اتجاه قبرص" في سياق "الهجمات الانتقامية العشوائية" بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أنهما كانا "يستهدفان" الجزيرة المتوسطية.

ودوت انفجارات جديدة في الإمارات والبحرين وقطر، مع مواصلة إيران ضرباتها الانتقامية لليوم الثاني.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 58 آخرون في الإمارات منذ بدأت إيران تنفيذ ضربات على دول خليجية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، فيما قُتل شخص وأُصيب 32 في الكويت، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الكويتية.

واستدعت السعودية السفير الإيراني لديها للاحتجاج على "الاعتداءات الإيرانية السافرة" التي طالتها وعددا من الدول الشقيقة.

ورحبت السفارة الإيرانية في جاكرتا بعرض إندونيسيا التوسط بين واشنطن وطهران.

وحذّر ملك الأردن عبد الله الثاني من أن "الاعتداء الإيراني" على بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية "ينذر بتوسيع دائرة الصراع" في المنطقة.

واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن مقتل خامنئي يشكل "لحظة فارقة" في تاريخ إيران، فيما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أنه "لا يمكن سوى الارتياح" لمقتل المرشد الأعلى الذي وصفته بأنه "دكتاتور دموي".

من جهته، ندّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمقتل خامنئي، واصفا اغتياله بأنه "انتهاك صارخ للأخلاق وللقانون الدولي".

ودانت الصين بشدة اغتيال الولايات المتحدة وإسرائيل المرشد الأعلى الإيراني، ودعت مجددا إلى وقف العمليات العسكرية.

كذلك دانت كوريا الشمالية الهجوم الأميركي الإسرائيلي المستمر على إيران، واصفة إياه بـ"العدوان غير القانوني"، ومؤكدة أنه يُظهر "الطبيعة الإجرامية" لواشنطن.

ودعا البابا لاوون الرابع عشر إلى وقف "دوامة العنف" في الشرق الأوسط.

ونعى المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في بيان المرشد الأعلى الإيراني، وحض الإيرانيين على الحفاظ على وحدتهم.

وتعهّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن حزبه "سيتصدّى للعدوان"، في بيان نعى فيه خامنئي.

ونعت حركة حماس في بيان المرشد الأعلى الإيراني وعددا من القيادات الإيرانية الذين قتلوا في هجوم أميركي وإسرائيلي "غادر وغاشم" في إيران.

وأعلن رئيس الحكومة التايلاندية، أنوتين تشارنفيراكول، أن تايلاند تستعدّ لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط في رحلات تجارية أو عسكرية.

وقرر تحالف "أوبك بلاس" زيادة انتاج النفط بأعلى من المتوقع، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" إلغاء رحلاتها المجَدولة إلى بيروت ودبي والرياض.

وتعرض ميناء الدقم في عُمان وناقلة نفط قبالة سواحلها لهجوم، في أول ضربات تطال السلطنة، البلد الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقُتل تسعة أشخاص على الأقلّ خلال تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي الباكستانية احتجاجا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني، وفق حصيلة أحد المستشفيات.

وهاجم عدد من الأشخاص مركزا ثقافيا إيرانيا في كيتو، على خلفية الضربات الأميركية - الإسرائيلية والرد الإيراني، حسبما أعلنت شرطة الإكوادور، ما أسفر عن إصابة شخص وإلحاق أضرار بالمبنى.