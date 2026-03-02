إيران: الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا منشأة نطنز النووية مرتين

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعرّض منشأة نطنز لهجومين أميركيين إسرائيليين، مشرا لذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة الهجمات. وأكد ممثل طهران استمرار استهداف المنشآت النووية، مذكّرا بضربات سابقة طالت نطنز وفوردو وأصفهان.

أفاد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومين على منشأة نطنز النووية.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) شبه الرسمية، أرسل إسلامي رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بشأن الهجمات الأميركية -الإسرائيلية على المنشآت النووية.

وقال إسلامي إن "النظامين الإجراميين في الولايات المتحدة وإسرائيل واصلتا العدوان واستهداف منشأة نطنز النووية يوم الأحد بعد الظهر بهجومين وحشيين ينتهكان القانون الدولي".

ودعا المسؤول الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "إنهاء تقاعسها حيال الهجمات على المنشآت النووية".

وطالب الوكالة بإدانة ما وصفها بـ"الأعمال المخالفة للقوانين الدولية والقيام بواجباتها".

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن ممثل إيران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، أن الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على بلاده منذ فجر السبت استهدفت منشأة نطنز النووية.

وكانت المنشأة تعرضت لهجمات إسرائيلية مماثلة خلال حرب الأيام الـ12 التي بدأت في 13 حزيران/ يونيو 2025.

وكذلك شنّت الولايات المتحدة في تلك الحرب، هجمات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان في 22 حزيران/ يونيو 2025.

ومنذ السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة، عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة المئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب حزيران/ يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي، ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.