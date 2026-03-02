إيران تستهدف قاعدة بريطانية في قبرص بمسيرة

تحطم مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" فوق القاعدة البريطانية في أكروتيري بعد منتصف الليل، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة من دون إصابات، في ظل تصاعد المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس خريستوديليدس، تحطم طائرة مسيّرة إيرانية في قاعدة بريطانية في الجزيرة، اليوم الإثنين، فيما تتسع بقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في المنطقة.

وقال الرئيس إنه بعد بضع دقائق من منتصف الليل؛ "تحطمت مسيّرة من طراز شاهد فوق المنشآت العسكرية في القاعدة البريطانية في أكروتيري، متسببة بأضرار مادية طفيفة".

وأضاف في بيان تلاه في مقطع فيديو؛ "إننا في منطقة على قدر خاص من الاضطراب الجيوسياسي مع تحديات ومشكلات عديدة، تمرّ بأزمة غير مسبوقة. بلادنا لا تشارك بأي من الأحوال ولا تنوي المشاركة في أي عملية عسكرية".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، قالت لشبكة "سكاي نيوز" أن "ضربة بمسيّرة استهدفت تحديدا مدرج المطار" في قاعدة أكروتيري، مضيفة أنه "لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات والتفاصيل في الوقت الحاضر، لكن بالطبع يجري اتّخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في محيط القاعدة".

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق أن القوات البريطانية ترد على هجوم بطائرة مسيّرة على ما يبدو على قاعدتها العسكرية في قبرص، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت الوزارة، إن الضربة استهدفت قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22,00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن "تدابير الحماية التي نتخذها في المنطقة في أعلى مستوياتها".

وتعد أكروتيري، وهي إقليم بريطاني لما وراء البحار منذ استقلال قبرص عام 1960، أكبر قاعدة عسكرية للمملكة المتحدة في المنطقة.

وكانت لندن نشرت أخيرا موارد عسكرية إضافية فيها، تتضمن أنظمة دفاع مضادة للطائرات والمسيّرات، ورادارات، وطائرات "إف-35".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأحد، أن المملكة المتحدة أجازت للولايات المتحدة استخدام القواعد العسكرية البريطانية لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية، مؤكدا أن لندن لن تشارك في "العملية الهجومية في إيران".